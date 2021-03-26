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В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о системе здравоохранения в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), отметил, что существуют частные РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:55
2021-03-26T12:55
здоровье - общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о системе здравоохранения в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), отметил, что существуют частные жалобы осужденных, но о системных проблемах в этой сфере в Кремле не знают."Мы вчера с вами уже фактически эти же вопросы обсуждали. Это не тема администрации президента, это вопрос ФСИН. Существуют, конечно, частные какие-то жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осужденных, но о каких-то системных проблемах нам не известно в системе ФСИН. Но, безусловно, это вопрос, который касается системы исполнения наказаний", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли проблема с оказанием медпомощи в российских местах лишения свободы.Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что в Кремле не следят за сообщениями о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего наказание в покровской ИК-2 во Владимирской области, а также не запрашивали информацию по этому поводу, поскольку наблюдение за здоровьем заключенных - функция исправительных учреждений,Накануне адвокат блогера Ольга Михайлова заявила РИА Новости о "крайне неблагополучном", на ее взгляд, состоянии Навального. По словам защитницы, у него сильно болят нога и спина, "голень отнимается". При этом региональный УФСИН ранее сообщал, что состояние осужденного удовлетворительное.
https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602866681.html
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здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков

В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН

12:55 26.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о системе здравоохранения в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), отметил, что существуют частные жалобы осужденных, но о системных проблемах в этой сфере в Кремле не знают.
"Мы вчера с вами уже фактически эти же вопросы обсуждали. Это не тема администрации президента, это вопрос ФСИН. Существуют, конечно, частные какие-то жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осужденных, но о каких-то системных проблемах нам не известно в системе ФСИН. Но, безусловно, это вопрос, который касается системы исполнения наказаний", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли проблема с оказанием медпомощи в российских местах лишения свободы.
Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что в Кремле не следят за сообщениями о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего наказание в покровской ИК-2 во Владимирской области, а также не запрашивали информацию по этому поводу, поскольку наблюдение за здоровьем заключенных - функция исправительных учреждений,
Накануне адвокат блогера Ольга Михайлова заявила РИА Новости о "крайне неблагополучном", на ее взгляд, состоянии Навального. По словам защитницы, у него сильно болят нога и спина, "голень отнимается". При этом региональный УФСИН ранее сообщал, что состояние осужденного удовлетворительное.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий Песков
 
 
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