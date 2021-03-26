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Норвегия запретила Rolls Royce продавать России завод двигателей
Норвегия запретила Rolls Royce продавать России завод двигателей
Правительство Норвегии выпустило постановление, в котором обязало британскую компанию Rolls Royce остановить продажу расположенного в стране завода двигателей... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:07
2021-03-26T18:44
rolls-royce motor cars
норвегия
трансмашхолдинг
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство Норвегии выпустило постановление, в котором обязало британскую компанию Rolls Royce остановить продажу расположенного в стране завода двигателей Bergen Engines российскому "Трансмашхолдингу" (ТМХ), говорится в пресс-релизе правительства Норвегии."Сегодня правительство обязало Rolls Royce остановить продажу норвежской компании Bergen Engines компаниям из группы ТМХ. Кроме того, должна быть остановлена любая передача группе ТМХ акций, активов, собственности, производственных или технологических данных, а также других прав на Bergen Engines или ее дочерних компаний", - говорится в релизе.Правительство Норвегии 18 марта решило, что есть достаточные основания остановить сделку по продаже Bergen Engines, чтобы не подвергать риску интересы национальной безопасности. Министр юстиции страны Моника Мелан заявляла, что необходимо остановить продажу завода группе, контролируемой из страны, с которой у Норвегии не налажено сотрудничество в сфере безопасности.ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку.
https://ria.ru/20210326/transmashkholding-1602967888.html
https://ria.ru/20210323/zavod-1602533017.html
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rolls-royce motor cars, норвегия, трансмашхолдинг, экономика

Норвегия запретила Rolls Royce продавать России завод двигателей

18:07 26.03.2021 (обновлено: 18:44 26.03.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Rolls-RoyceЛоготип Rolls-Royce
Логотип Rolls-Royce - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Rolls-Royce
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство Норвегии выпустило постановление, в котором обязало британскую компанию Rolls Royce остановить продажу расположенного в стране завода двигателей Bergen Engines российскому "Трансмашхолдингу" (ТМХ), говорится в пресс-релизе правительства Норвегии.
"Сегодня правительство обязало Rolls Royce остановить продажу норвежской компании Bergen Engines компаниям из группы ТМХ. Кроме того, должна быть остановлена любая передача группе ТМХ акций, активов, собственности, производственных или технологических данных, а также других прав на Bergen Engines или ее дочерних компаний", - говорится в релизе.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Правительство Норвегии 18 марта решило, что есть достаточные основания остановить сделку по продаже Bergen Engines, чтобы не подвергать риску интересы национальной безопасности. Министр юстиции страны Моника Мелан заявляла, что необходимо остановить продажу завода группе, контролируемой из страны, с которой у Норвегии не налажено сотрудничество в сфере безопасности.
ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку.
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Rolls-Royce Motor CarsНорвегияТрансмашхолдингЭкономика
 
 
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