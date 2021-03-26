https://ria.ru/20210326/yazyk-1603006283.html

Украинцев предупредили об "опасности" русского языка

Украинцев предупредили об "опасности" русского языка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал соотечественников не говорить по-русски из-за угрозы, якобы... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:20

2021-03-26T16:20

2021-03-26T16:21

россия

алексей данилов

украина

в мире

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Украинцев предупредили об опасности русского языка

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал соотечественников не говорить по-русски из-за угрозы, якобы исходящей от президента России Владимир Путина. В интервью радиостанции "Новое время" Данилов заявил, что украинским властям следует любым путем избегать распространения русского языка, так как Россия якобы начнет защищать таких жителей Украины, "причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они" в этом или нет.Данилов и ранее выступал с громкими антироссийскими высказываниями. Так, ранее он призвал отказаться от названия "Донбасс", так как оно, по его словам, "навязано" Москвой. В ответ на это депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Донбасс просто не нужен Киеву. Он подчеркнул, что киевские власти используют ситуацию в Донбассе для усиления русофобской политики, а сам регион является для них разменной монетой. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Российские политики не раз заявляли, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html

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россия, алексей данилов, украина, в мире