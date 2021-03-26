Украинцев предупредили об "опасности" русского языка
16:20 26.03.2021 (обновлено: 16:21 26.03.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал соотечественников не говорить по-русски из-за угрозы, якобы исходящей от президента России Владимир Путина.
В интервью радиостанции "Новое время" Данилов заявил, что украинским властям следует любым путем избегать распространения русского языка, так как Россия якобы начнет защищать таких жителей Украины, "причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они" в этом или нет.
Данилов и ранее выступал с громкими антироссийскими высказываниями. Так, ранее он призвал отказаться от названия "Донбасс", так как оно, по его словам, "навязано" Москвой. В ответ на это депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Донбасс просто не нужен Киеву. Он подчеркнул, что киевские власти используют ситуацию в Донбассе для усиления русофобской политики, а сам регион является для них разменной монетой.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Российские политики не раз заявляли, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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