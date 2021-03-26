https://ria.ru/20210326/yaponiya-1603008088.html

Олимпиада восстановления: путь северо-востока Японии к эстафете огня

Олимпиада восстановления: путь северо-востока Японии к эстафете огня

Олимпийские и Паралимпийские игры ассоциируются с историями невероятных побед, примерами неистового упорства в тяжелой борьбе и умением не отступать, несмотря... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:49

2021-03-26T16:49

2021-03-26T16:49

аэс "фукусима"

фукусима (город)

япония

олимпиада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600814818_0:57:3072:1784_1920x0_80_0_0_afe2df8b3366100ecb63bf8af2d27758.jpg

ТОКИО, 26 мар – РИА Новости. Олимпийские и Паралимпийские игры ассоциируются с историями невероятных побед, примерами неистового упорства в тяжелой борьбе и умением не отступать, несмотря ни на что, и запланированная на лето 2021 года Олимпиада в Токио - это не только про спортсменов, это еще и про победу людей над брошенными им вызовами.Год назад человечество столкнулось с пандемией коронавирусной инфекции, унесшей жизни более 2,7 миллиона людей. На этом фоне проведение Токийской Олимпиады может стать доказательством единства стран и регионов мира в преодолении нового коронавируса, и правительство Японии последовательно демонстрирует свою решимость осуществить эту задачу, даже тогда, когда приходится принимать сложные решения. Так, 20 марта состоялись пятисторонние переговоры с участием глав Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), представителями Оргкомитета Игр, администрации Токио и правительства Японии. По итогам обсуждения было принято решение отказаться от допуска на Олимпиаду зрителей из-за рубежа. Это было сделано для того, чтобы провести игры в Токио максимально безопасным образом как для спортсменов и других участников турнира, так и для населения принимающих городов, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Японии и за ее пределами, появление новых мутаций коронавируса и введенные различными странами ограничения на передвижения через национальные границы.Несмотря на то, что запрет на въезд болельщиков из-за границы может стать не последним трудным решением для японского правительства, официальный Токио не раз заявлял, что продолжит предпринимать тщательные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и вести последовательную подготовку к проведению безопасных соревнований с учетом различных точек зрения, в том числе научных кругов и представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В бывшем центре подготовки футболистов J-Village в японской префектуре Фукусима 25 марта был дан старт эстафете олимпийского огня, являющего собой символ надежды на восстановление и нормализацию повседневной жизни.Выбор этой площадки для проведения одной из самых главных олимпийских церемоний неслучаен – именно здесь 10 лет назад после обрушившихся на северо-восток Японии разрушительного землетрясения и цунами и последовавшей за ними аварии на АЭС "Фукусима-1" был создан лагерь ликвидаторов. На некогда зеленом поле для тренировок футболистов в 20 километрах от АЭС строились дома для временного проживания, складировались коробки с защитными костюмами, парковались автомобили противопожарных служб и сил самообороны. Отсюда ежедневно с риском для собственного здоровья на станцию и в установленную вокруг нее зону отчуждения отправлялись люди с одной единственной целью – сделать все возможное для предотвращения еще большей катастрофы. И именно здесь, когда в апреле 2019 года J-Village вновь открылся во всем его великолепии, стало очевидно: регион Тохоку восстанавливается после трагедии марта 2011 года, разделивших историю северо-востока Японии на "до" и "после".Тогда, 11 марта 2011 года, в 14 часов 46 минут у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Получившее название "Великое землетрясение восточной Японии", оно признано самым сильным в истории страны с начала ведения подобных наблюдений. Всего спустя пару минут после ужасающих толчков метеорологическое управление страны вынесло предупреждение об угрозе цунами, а еще спустя некоторое время на берег обрушилась чернильного цвета стена воды, высота которой в некоторых местах достигала 40 метров. По последним данным, в этой трагедии погибли 19774 человек, еще 2556 человек пропали без вести. Почти сразу после стихийного бедствия, помимо слов соболезнований, правительству Японии стали поступать предложения помощи от многих стран. По данным на июнь 2011 года, в спасательных работах приняли участие специалисты из более чем 20 стран и регионов мира, а также международных организаций. Как потом вспоминал чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, "реакция российского правительства была одной из самых быстрых, отряд МЧС тут же прибыл на место стихийного бедствия и немедленно приступил к спасательным работам". Всего через три дня после землетрясения, 15 марта, российская группа примерно из 160 человек уже начала свою миссию в районе города Сендай, а затем в районе города Исиномаки в префектуре Мияги. Спасатели МЧС трудились там до 19 марта.В 2016 году о подвиге одного из российских спасателей рассказал сотрудник отдела России МИД Японии, который стал очевидцем их работы. На горе обломков высотой около 5 метров, вспоминал он, обнаружили автомобиль, в котором находились тела матери и дочери. На месте не было тяжелой техники и никто не решался добраться до покореженной машины.С тех пор прошло 10 лет. На месте разрушенных домов и перевернутых машин теперь новые дороги и строения. Установленная после аварии на АЭС зона отчуждения еще сохраняется примерно на 2,4% территории префектуры Фукусимы, но к марту 2020 года был отменены приказы об эвакуации из "зоны ограниченного проживания" и "зоны подготовки к отмене приказа об эвакуации" с низким уровнем радиации, а работы по дезактивации были завершены на большинстве территорий, кроме зоны отчуждения. По данным на конец прошлого года, пробы на уровень радиационных элементов в рисе, овощах и фруктах, рыбе и мясе не показали ни одного случая превышения норм за последние 5-8 лет.За 10 лет была проделана колоссальная работа и в других пострадавших районах, в частности, в префектурах Мияги и Иватэ. По данным японского Агентства по восстановлению, по состоянию на январь 2021 года, в трех пострадавших префектурах было восстановлено или восстанавливаются около 154 тысяч жилых домов, возобновлено производство на 94% сельскохозяйственных угодий и на 97% объектах рыбного промысла, которые были затоплены во время цунами.Огромную роль в реконструкции пострадавших районов сыграла подготовка к предстоящим Олимпийским играм, которую также называют "Олимпиадой восстановления". В частности, на стадионах в пострадавших районах должны будут пройти матчи по бейсболу, софтболу и футболу. Более того, в 2019 году именно в префектуре Иватэ на стадионе Камаиси-Уносумаи прошла одна из игр в рамках Чемпионата мира по регби.Именно из префектуры Фукусима спустя десятилетие после трагических событий, 25 марта 2021 года, в свое победное шествие отправился олимпийский огонь. Лампада с огнем была доставлена из Греции в Японию еще год назад, но в связи с переносом Игр на фоне пандемии коронавирусной инфекции эстафета так и не состоялась.С наступлением зимы ситуация по COVID-19 во многих странах, в том числе и в Японии, ухудшилась. Японское правительство 7 января объявило о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в крупнейших мегаполисах. По мере улучшения эпидемиологической ситуации режим ЧС постепенно снимался в различных префектурах, а 21 марта был отменен и в столичном регионе. Несмотря на стабилизацию ситуации, власти Японии продолжают принимать комплексные меры для предотвращения повторного распространения инфекции по пяти направлениям: предотвращение заражения через продукты питания и напитки; предотвращение распространения мутировавших штаммов коронавируса; проведение исследований для выявления признаков кластерных очагов заражений и общего уровня распространения вируса; безопасная и своевременная вакцинация, укрепление системы здравоохранения для подготовки к возможной следующей волне инфекции.Марафон олимпийского огня продлится 121 день, в течение которых он побывает и в пострадавших районах, которые еще находятся в процессе восстановления."Для выражения благодарности людям во всем мире за их поддержку в процессе восстановления и для того, чтобы показать стабильный прогресс, который был достигнут в пострадавших регионах, церемонии старта будут предшествовать выступление группы жителей префектуры Фукусима. Сама площадка для проведения церемонии будет украшена цветочными композициями, собранными в традиционном стиле икебаны из растений, произрастающих в основном в пострадавших регионах", - отмечается в заявлении организационного комитета.В целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции организаторы решили провести церемонию старта марафона и первую часть дня без зрителей, однако любой желающий всегда сможет отслеживать происходящее через прямую трансляцию на сайте Игр. Зрителям, которые все-таки намерены лично прийти на какой-либо из участков эстафеты, предписано будет обязательное ношение масок, использование средств дезинфекции, а также "тихие формы ободрения" спортсменов.Организационный комитет надеется, что "по мере продвижения олимпийского огня через различные туристические места и достопримечательности по всей Японии, как можно больше людей по всему миру будут наблюдать за этим событием в режиме онлайн и верить в то, что нормальная жизнь после пандемии COVID-19 будет восстановлена".

https://rsport.ria.ru/20210325/okr-1602807276.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/olimpiada-1602755403.html

https://ria.ru/20210311/tsunami-1600439560.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/fukusima-1600658100.html

https://rsport.ria.ru/20210322/olimpiada-1602332542.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/1602833059.html

фукусима (город)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэс "фукусима", фукусима (город), япония, олимпиада