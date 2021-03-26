https://ria.ru/20210326/xiaomi-1602947956.html
Названа цена Xiaomi Redmi Note 10 Pro для России
Названа цена Xiaomi Redmi Note 10 Pro для России
В России представлены новые смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Стоимость новой линейки доступных смартфонов озвучена представительством... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:03
2021-03-26T12:03
2021-03-26T12:03
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смартфоны
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России представлены новые смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Стоимость новой линейки доступных смартфонов озвучена представительством компании.Наиболее доступным в линейке станет Xiaomi Redmi Note 10, оснащенный 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Snapdragon 678 и главным фотосенсором на 48 Мп. В версии 4/64 ГБ он обойдется в 17 990 рублей, а поступит в продажу уже 8 апреля.Redmi Note 10 Pro оказался значительно дороже предшественника — на старте продаж за смартфон в России просят 28 990 рублей. За эту стоимость предлагается 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 732 и четырехсенсорную камеру с главным датчиком на 108 Мп. Для сравнения, глобальные версии смартфонов с аналогичным размером памяти предлагаются за 220 долларов (16 000 рублей) и 329 долларов (25 000 рублей) соответственно.
https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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android, смартфоны, xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России представлены новые смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Стоимость новой линейки доступных смартфонов озвучена представительством компании.
Наиболее доступным в линейке станет Xiaomi Redmi Note 10, оснащенный 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Snapdragon 678 и главным фотосенсором на 48 Мп. В версии 4/64 ГБ он обойдется в 17 990 рублей, а поступит в продажу уже 8 апреля.
Redmi Note 10 Pro оказался значительно дороже предшественника — на старте продаж за смартфон в России просят 28 990 рублей. За эту стоимость предлагается 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 732 и четырехсенсорную камеру с главным датчиком на 108 Мп.
Для сравнения, глобальные версии смартфонов с аналогичным размером памяти предлагаются за 220 долларов (16 000 рублей) и 329 долларов (25 000 рублей) соответственно.