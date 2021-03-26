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В Новой Москве произошел взрыв в строящемся частном доме
В Новой Москве произошел взрыв в строящемся частном доме
Газовый баллон взорвался в строящемся частном доме в новой Москве, два человека извлечены из-под завалов, сообщает столичное ГУ МЧС. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T22:04
2021-03-26T22:04
2021-03-26T22:12
новая москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в строящемся частном доме в новой Москве, два человека извлечены из-под завалов, сообщает столичное ГУ МЧС.Отмечается, что информация о взрыве балонного газа в строящемся частном доме по адресу улица Родниковая, дом 20 поступило в 21.02."Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений по предварительной информации в строящемся частном доме произошла детонация балонного газа в строящемся частном строении с последующим обрушением. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под завалов был извлечен один человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время аварийно-спасательных работ из-под завалов живым был извлечен еще один человек, это ребенок.
https://ria.ru/20210313/gaz-1601071235.html
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новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия