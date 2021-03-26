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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/voyna-1602911590.html
Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом, как сообщает издание Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T05:00
2021-03-26T11:05
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина pfizer/biontech
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
франция
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом, как сообщает издание Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.По его словам, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.Французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличие от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств.Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что Европе не понадобится российский "Спутник V", так как Брюссель уже одобрил четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее он говорил, что "Спутник V" — хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.Премьер-министр Италии Марио Драги не исключал, что в отсутствие координации в рамках ЕС Рим сможет заказать российскую вакцину. Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, Москва никому не навязывает свою вакцину, но когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний. "И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", — заметил глава государства.В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. "Спутник V" одобрен в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Также в России есть еще две вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
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вакцина astrazeneca, вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире

Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин

05:00 26.03.2021 (обновлено: 11:05 26.03.2021)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом, как сообщает издание Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
По его словам, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.
Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.
Французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличие от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств.
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Премьер-министр Италии Марио Драги не исключал, что в отсутствие координации в рамках ЕС Рим сможет заказать российскую вакцину. Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.
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Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, Москва никому не навязывает свою вакцину, но когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний. "И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", — заметил глава государства.
В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. "Спутник V" одобрен в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.
Также в России есть еще две вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
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Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaВакцина Pfizer/BioNTechВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранцияВ мире
 
 
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