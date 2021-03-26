https://ria.ru/20210326/volsk-1602972106.html

Жителя Вольска будут судить за связь с девочкой, забеременевшей в 13 лет

Жителя Вольска будут судить за связь с девочкой, забеременевшей в 13 лет

Жителю города Вольска Саратовской области грозит до 10 лет лишения свободы по уголовному делу о сексуальной связи с 13-летней школьницей, сообщило региональное... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:49

2021-03-26T13:49

2021-03-26T14:23

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

вольск

происшествия

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САРАТОВ, 26 мар - РИА Новости. Жителю города Вольска Саратовской области грозит до 10 лет лишения свободы по уголовному делу о сексуальной связи с 13-летней школьницей, сообщило региональное управление СК РФ.Портал "Вольск.ру" сообщает, что о связи 23-летнего курьера с 13-летней ученицей пятого класса стало известно после ее беременности - она в сентябре станет мамой. Обвиняемый рассказал порталу, что они с возлюбленной до этого два года дружили, а затем "по любви" вступили в интимную близость и хотят пожениться, но им не удается зарегистрировать брак."По версии следствия, в конце октября 2020 года 23-летний вольчанин вступил в интимную связь с 13-летней приятельницей. О совершении в отношении девочки противоправного деяния стало известно в ходе ее обследования в лечебном учреждении, о чем медики сразу же сообщили в правоохранительные органы... В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 3 статьи 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста", составляет до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Уточняется, что дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.Как уточняется на сайте Вольского районного суда Саратовской области, первое заседание по делу состоялось в четверг.

https://ria.ru/20210324/rastlenie-1602628378.html

саратовская область

вольск

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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, вольск, происшествия