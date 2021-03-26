Кравчук назвал условие подачи воды в Крым c Украины
19:00 26.03.2021 (обновлено: 19:42 26.03.2021)
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал условие, при котором Украина согласится снабжать Крым водой. Об этом он рассказал телеканалу "Дом".
"Если произойдет, чего я тоже не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой, тогда этот вопрос можно рассматривать", — сказал дипломат.
Кравчук уточнил, что поставкам воды для полуострова со стороны Киева должны предшествовать переговоры.
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"Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", — подытожил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей региона в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила подачу воды в республику в одностороннем порядке. В марте глава республики Сергей Аксенов заявил, что ситуация стабилизировалась. Этого удалось достичь благодаря запуску двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю. Остальные скважины подключат в течение двух месяцев.