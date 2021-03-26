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Кравчук назвал условие подачи воды в Крым c Украины
Кравчук назвал условие подачи воды в Крым c Украины
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал условие, при котором Украина согласится снабжать Крым водой. Об этом он рассказал... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:00
2021-03-26T19:42
россия
леонид кравчук
республика крым
украина
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал условие, при котором Украина согласится снабжать Крым водой. Об этом он рассказал телеканалу "Дом".Кравчук уточнил, что поставкам воды для полуострова со стороны Киева должны предшествовать переговоры."Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", — подытожил он.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей региона в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила подачу воды в республику в одностороннем порядке. В марте глава республики Сергей Аксенов заявил, что ситуация стабилизировалась. Этого удалось достичь благодаря запуску двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю. Остальные скважины подключат в течение двух месяцев.
https://ria.ru/20210318/muradov-1601687576.html
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россия, леонид кравчук, республика крым, украина

Кравчук назвал условие подачи воды в Крым c Украины

19:00 26.03.2021 (обновлено: 19:42 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал условие, при котором Украина согласится снабжать Крым водой. Об этом он рассказал телеканалу "Дом".

"Если произойдет, чего я тоже не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой, тогда этот вопрос можно рассматривать", — сказал дипломат.

Кравчук уточнил, что поставкам воды для полуострова со стороны Киева должны предшествовать переговоры.
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"Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", — подытожил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей региона в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила подачу воды в республику в одностороннем порядке. В марте глава республики Сергей Аксенов заявил, что ситуация стабилизировалась. Этого удалось достичь благодаря запуску двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю. Остальные скважины подключат в течение двух месяцев.
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РоссияЛеонид КравчукРеспублика КрымУкраина
 
 
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