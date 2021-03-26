https://ria.ru/20210326/vertolet-1602949016.html

В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета

В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета

Специалисты обнаружили один из "черных ящиков" на месте падения вертолета Ка-32 в Куршском заливе под Калининградом, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:07

2021-03-26T12:07

2021-03-26T12:56

ка-32

калининградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602933432_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0343d286ad2aef591bc2d24036456ec5.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Специалисты обнаружили один из "черных ящиков" на месте падения вертолета Ка-32 в Куршском заливе под Калининградом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он напомнил, что воздушное судно находится на мелководье в пяти километрах от берега. Весь его корпус оказался под водой.По данным собеседника агентства, в пятницу в районе инцидента будут работать следователи. В поисках второго самописца задействуют четыре судна МЧС. Близким находившихся на борту вертолета помогают психологи.Инцидент произошел накануне вечером в шести километрах к северу от города Полесск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет рассматривает две версии ЧП: ошибка пилотов и "нештатная чрезвычайная ситуация". По предварительным данным этот вертолет был в оперативном подчинении управления МЧС по Калининградской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/aviaintsident-1602914550.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ка-32, калининградская область, происшествия