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В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
Специалисты обнаружили один из "черных ящиков" на месте падения вертолета Ка-32 в Куршском заливе под Калининградом, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:07
2021-03-26T12:56
ка-32
калининградская область
происшествия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Специалисты обнаружили один из "черных ящиков" на месте падения вертолета Ка-32 в Куршском заливе под Калининградом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он напомнил, что воздушное судно находится на мелководье в пяти километрах от берега. Весь его корпус оказался под водой.По данным собеседника агентства, в пятницу в районе инцидента будут работать следователи. В поисках второго самописца задействуют четыре судна МЧС. Близким находившихся на борту вертолета помогают психологи.Инцидент произошел накануне вечером в шести километрах к северу от города Полесск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет рассматривает две версии ЧП: ошибка пилотов и "нештатная чрезвычайная ситуация". По предварительным данным этот вертолет был в оперативном подчинении управления МЧС по Калининградской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/aviaintsident-1602914550.html
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ка-32, калининградская область, происшествия

В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета

12:07 26.03.2021 (обновлено: 12:56 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФВертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. Кадр видео
Вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Специалисты обнаружили один из "черных ящиков" на месте падения вертолета Ка-32 в Куршском заливе под Калининградом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Он напомнил, что воздушное судно находится на мелководье в пяти километрах от берега. Весь его корпус оказался под водой.
По данным собеседника агентства, в пятницу в районе инцидента будут работать следователи. В поисках второго самописца задействуют четыре судна МЧС. Близким находившихся на борту вертолета помогают психологи.
Инцидент произошел накануне вечером в шести километрах к северу от города Полесск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет рассматривает две версии ЧП: ошибка пилотов и "нештатная чрезвычайная ситуация". По предварительным данным этот вертолет был в оперативном подчинении управления МЧС по Калининградской области.
Московский авиационный центр - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
07:48
СКР назвал возможные причины крушения вертолета Ка-32 под Калининградом
 
Ка-32Калининградская областьПроисшествия
 
 
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