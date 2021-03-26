https://ria.ru/20210326/vertolet-1602930210.html

Врачи рассказали о состоянии раненных при падении Ка-32 под Калининградом

Врачи рассказали о состоянии раненных при падении Ка-32 под Калининградом

Состояние двоих пострадавших при падении вертолета в Куршский залив врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:42

2021-03-26T10:42

2021-03-26T12:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

полесск

ка-32

калининград

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при падении вертолета в Куршский залив врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Калининградской области.Вчера стало известно, что во время тренировочного полета с экипажем Ка-32 МЧС пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении вертолета в акватории Куршского залива в пяти километрах от города Полесск. Командира и второго пилота спасли. Позднее нашли тело погибшего бортмеханика.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Рассматриваются две версии происшествия: ошибка пилотов и "внештатная чрезвычайная ситуация".

https://ria.ru/20210325/vertolet-1602897636.html

калининградская область

полесск

калининград

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, полесск, ка-32, калининград, происшествия