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Врачи рассказали о состоянии раненных при падении Ка-32 под Калининградом
Врачи рассказали о состоянии раненных при падении Ка-32 под Калининградом
Состояние двоих пострадавших при падении вертолета в Куршский залив врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:42
2021-03-26T12:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
полесск
ка-32
калининград
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при падении вертолета в Куршский залив врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Калининградской области.Вчера стало известно, что во время тренировочного полета с экипажем Ка-32 МЧС пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении вертолета в акватории Куршского залива в пяти километрах от города Полесск. Командира и второго пилота спасли. Позднее нашли тело погибшего бортмеханика.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Рассматриваются две версии происшествия: ошибка пилотов и "внештатная чрезвычайная ситуация".
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, полесск, ка-32, калининград, происшествия

Врачи рассказали о состоянии раненных при падении Ка-32 под Калининградом

10:42 26.03.2021 (обновлено: 12:32 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при падении вертолета в Куршский залив врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Калининградской области.
"Двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.
Вчера стало известно, что во время тренировочного полета с экипажем Ка-32 МЧС пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении вертолета в акватории Куршского залива в пяти километрах от города Полесск. Командира и второго пилота спасли. Позднее нашли тело погибшего бортмеханика.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Рассматриваются две версии происшествия: ошибка пилотов и "внештатная чрезвычайная ситуация".
Вертолет МЧС Ка-32 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 22:53
Один человек погиб при крушении вертолета в Калининградской области
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПолесскКа-32КалининградПроисшествия
 
 
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