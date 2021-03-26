https://ria.ru/20210326/vertolet-1602914783.html

После крушения Ка-32 под Калининградом госпитализировали двух человек

После крушения Ка-32 под Калининградом госпитализировали двух человек

Два члена экипажа вертолета Ка-32, потерпевшего крушение под Калининградом, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T07:48

2021-03-26T07:48

2021-03-26T11:06

калининградская область

происшествия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Два члена экипажа вертолета Ка-32, потерпевшего крушение под Калининградом, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее при выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива в пяти километрах от города Полесск. МЧС России информировало, что на борту находились три человека: один погиб, один госпитализирован, один в медицинской помощи не нуждался.По данным представителя экстренных служб, в пятницу в районе инцидента пройдут следственные мероприятия, в которых задействуют четыре судна МЧС. Близким находившихся на борту вертолета помогают психологи.В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России сообщали, что по факту крушения вертолета было заведено уголовное дело. Рассматриваются две версии происшествия — нарушение правил эксплуатации и ЧП на борту.

https://ria.ru/20210326/vertolet-1602908910.html

калининградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, происшествия