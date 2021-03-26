После крушения Ка-32 под Калининградом госпитализировали двух человек
07:48 26.03.2021 (обновлено: 11:06 26.03.2021)
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Два члена экипажа вертолета Ка-32, потерпевшего крушение под Калининградом, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее при выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива в пяти километрах от города Полесск. МЧС России информировало, что на борту находились три человека: один погиб, один госпитализирован, один в медицинской помощи не нуждался.
"На борту вертолета находились три члена экипажа, бортовой механик погиб. Командир воздушного судна и второй пилот пострадали, оба госпитализированы в Полесскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.
По данным представителя экстренных служб, в пятницу в районе инцидента пройдут следственные мероприятия, в которых задействуют четыре судна МЧС. Близким находившихся на борту вертолета помогают психологи.
В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России сообщали, что по факту крушения вертолета было заведено уголовное дело. Рассматриваются две версии происшествия — нарушение правил эксплуатации и ЧП на борту.