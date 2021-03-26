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Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения Ка-32 под Калининградом, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:32
2021-03-26T11:05
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения Ка-32 под Калининградом, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.Причиной могло стать нарушение правил эксплуатации и ЧП на борту или воздействие внешних факторов. В ближайшее время вертолет доставят на берег для экспертизы.Борт МЧС разбился в среду вечером в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесска. Один человек погиб, двоих госпитализировали.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html
калининградская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Сотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета Ка-32 под Калининградом
Сотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета Ка-32 под Калининградом
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия

Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом

02:32 26.03.2021 (обновлено: 11:05 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. Кадр видео
Вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения Ка-32 под Калининградом, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.
Причиной могло стать нарушение правил эксплуатации и ЧП на борту или воздействие внешних факторов. В ближайшее время вертолет доставят на берег для экспертизы.
Борт МЧС разбился в среду вечером в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесска. Один человек погиб, двоих госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
01:50
Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2018-2021 годах
 
Следственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьПроисшествия
 
 
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