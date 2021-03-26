https://ria.ru/20210326/vertolet-1602908910.html

Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом

Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом

Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения Ка-32 под Калининградом, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T02:32

2021-03-26T02:32

2021-03-26T11:05

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2702bf42c857c330c6f23f124c4fab5c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения Ка-32 под Калининградом, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.Причиной могло стать нарушение правил эксплуатации и ЧП на борту или воздействие внешних факторов. В ближайшее время вертолет доставят на берег для экспертизы.Борт МЧС разбился в среду вечером в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесска. Один человек погиб, двоих госпитализировали.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета Ка-32 под Калининградом Сотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета Ка-32 под Калининградом 2021-03-26T02:32 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия