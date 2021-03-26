https://ria.ru/20210326/vertolet-1602908910.html
Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения Ка-32 под Калининградом, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:32
2021-03-26T02:32
2021-03-26T11:05
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения Ка-32 под Калининградом, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.Причиной могло стать нарушение правил эксплуатации и ЧП на борту или воздействие внешних факторов. В ближайшее время вертолет доставят на берег для экспертизы.Борт МЧС разбился в среду вечером в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесска. Один человек погиб, двоих госпитализировали.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html
калининградская область
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Сотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета Ка-32 под Калининградом
Сотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета Ка-32 под Калининградом
2021-03-26T02:32
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия