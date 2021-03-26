https://ria.ru/20210326/venera-1603007749.html

Путин подчеркнул практическое значение изучения Венеры

Путин подчеркнул практическое значение изучения Венеры

Президент России Владимир Путин считает, что изучение далеких планет, в том числе Венеры, имеет практическое значение, может стать основой для прикладных... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:31

2021-03-26T16:31

2021-03-26T16:31

наука

земля

венера

космос - риа наука

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что изучение далеких планет, в том числе Венеры, имеет практическое значение, может стать основой для прикладных исследований и возможных открытий."Коля, зачем нам Венера, зачем нам этим заниматься?", - в шутку уточнил президент на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" у победителя проекта "Профстажировки 2.0", инженера-конструктора АО "НПО Лавочкина" Николая Ткачева в ответ на его рассказ о работе над аппаратами для исследования Венеры.Но затем добавил, что такие исследования важны для всех жителей Земли."Иногда звучит мысль о том, что зачем нам этим заниматься, это же так далеко. Луна далеко, а там Венера, вообще непонятно, что это такое. А это имеет практическое значение для нашей планеты, для всех жителей планеты, для России тоже. Практическое значение имеет изучение тех процессов, которые происходят во вселенной. И с этим связано много других прикладных исследований и возможных открытий, которые можно применять в текущей работе", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20200915/venera-1577258498.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, венера, космос - риа наука, владимир путин