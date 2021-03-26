https://ria.ru/20210326/vaktsiny-1602955843.html

МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми

МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми

Слова госсекретаря США Этони Блинкена о том, что РФ "подрывает" уверенность в безопасных вакцинах, нелепы на фоне деполитизированного настроя Москвы в этом... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:31

2021-03-26T12:31

2021-03-26T12:31

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энтони блинкен

коронавирусы

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Слова госсекретаря США Этони Блинкена о том, что РФ "подрывает" уверенность в безопасных вакцинах, нелепы на фоне деполитизированного настроя Москвы в этом вопросе, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Где мы? Когда мы что-то подрывали? Где эти материалы? Опубликуйте что-нибудь, покажите, предъявите, хотя бы своим СМИ конкретные факты", - сказала она.По словам Захаровой, "мы видим немало взаимных претензий западных партнеров в адрес друг друга по вопросу вакцин, вакцинации, деятельности своих же западных фармкомпаний". "Например, нарушение графика поставок условий поставок, собственных западных препаратов. При чем тут мы?" - добавила она."При чем здесь Москва? Мы к этому не имеем вообще никакого отношения. Мы просто читаем ваши же новости, в которых написано, как то одна западная столица, то одно западное министерство здравоохранения, то другое, то третье выражают опасение срывом поставок, наличием побочных действий от вакцин, несогласованностью действий страновых объединений, в частности, ЕС по этому направлению", - добавила она.По ее словам, "это тем более все нелепо выглядит на фоне последовательного и действительно, по-настоящему деполитизированного настроя на открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах поставки вакцин, совместного изучения их эффективности, развития этого направления, локализации в различных регионах мира".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, энтони блинкен, коронавирусы, мария захарова, в мире