https://ria.ru/20210326/vaktsiny-1602955843.html
МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
Слова госсекретаря США Этони Блинкена о том, что РФ "подрывает" уверенность в безопасных вакцинах, нелепы на фоне деполитизированного настроя Москвы в этом... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:31
2021-03-26T12:31
2021-03-26T12:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
энтони блинкен
коронавирусы
мария захарова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152970/94/1529709421_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_d3904dc081ce90c03baf5892d5987fa0.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Слова госсекретаря США Этони Блинкена о том, что РФ "подрывает" уверенность в безопасных вакцинах, нелепы на фоне деполитизированного настроя Москвы в этом вопросе, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Где мы? Когда мы что-то подрывали? Где эти материалы? Опубликуйте что-нибудь, покажите, предъявите, хотя бы своим СМИ конкретные факты", - сказала она.По словам Захаровой, "мы видим немало взаимных претензий западных партнеров в адрес друг друга по вопросу вакцин, вакцинации, деятельности своих же западных фармкомпаний". "Например, нарушение графика поставок условий поставок, собственных западных препаратов. При чем тут мы?" - добавила она."При чем здесь Москва? Мы к этому не имеем вообще никакого отношения. Мы просто читаем ваши же новости, в которых написано, как то одна западная столица, то одно западное министерство здравоохранения, то другое, то третье выражают опасение срывом поставок, наличием побочных действий от вакцин, несогласованностью действий страновых объединений, в частности, ЕС по этому направлению", - добавила она.По ее словам, "это тем более все нелепо выглядит на фоне последовательного и действительно, по-настоящему деполитизированного настроя на открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах поставки вакцин, совместного изучения их эффективности, развития этого направления, локализации в различных регионах мира".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152970/94/1529709421_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_9649c42a099064066e759412932e55bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, энтони блинкен, коронавирусы, мария захарова, в мире
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Слова госсекретаря США Этони Блинкена
о том, что РФ "подрывает" уверенность в безопасных вакцинах, нелепы на фоне деполитизированного настроя Москвы
в этом вопросе, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Где мы? Когда мы что-то подрывали? Где эти материалы? Опубликуйте что-нибудь, покажите, предъявите, хотя бы своим СМИ конкретные факты", - сказала она.
По словам Захаровой, "мы видим немало взаимных претензий западных партнеров в адрес друг друга по вопросу вакцин, вакцинации, деятельности своих же западных фармкомпаний". "Например, нарушение графика поставок условий поставок, собственных западных препаратов. При чем тут мы?" - добавила она.
"Россия к этому не имеет никакого отношения. Мы не вмешиваемся ни в какие процессы графиков поставок очередности вакцинации в странах Запада, в лицензию западных препаратов...", - сказала Захарова.
"При чем здесь Москва? Мы к этому не имеем вообще никакого отношения. Мы просто читаем ваши же новости, в которых написано, как то одна западная столица, то одно западное министерство здравоохранения, то другое, то третье выражают опасение срывом поставок, наличием побочных действий от вакцин, несогласованностью действий страновых объединений, в частности, ЕС по этому направлению", - добавила она.
По ее словам, "это тем более все нелепо выглядит на фоне последовательного и действительно, по-настоящему деполитизированного настроя на открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах поставки вакцин, совместного изучения их эффективности, развития этого направления, локализации в различных регионах мира".