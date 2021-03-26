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МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
Слова госсекретаря США Этони Блинкена о том, что РФ "подрывает" уверенность в безопасных вакцинах, нелепы на фоне деполитизированного настроя Москвы в этом... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:31
2021-03-26T12:31
распространение коронавируса
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энтони блинкен
коронавирусы
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Слова госсекретаря США Этони Блинкена о том, что РФ "подрывает" уверенность в безопасных вакцинах, нелепы на фоне деполитизированного настроя Москвы в этом вопросе, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Где мы? Когда мы что-то подрывали? Где эти материалы? Опубликуйте что-нибудь, покажите, предъявите, хотя бы своим СМИ конкретные факты", - сказала она.По словам Захаровой, "мы видим немало взаимных претензий западных партнеров в адрес друг друга по вопросу вакцин, вакцинации, деятельности своих же западных фармкомпаний". "Например, нарушение графика поставок условий поставок, собственных западных препаратов. При чем тут мы?" - добавила она."При чем здесь Москва? Мы к этому не имеем вообще никакого отношения. Мы просто читаем ваши же новости, в которых написано, как то одна западная столица, то одно западное министерство здравоохранения, то другое, то третье выражают опасение срывом поставок, наличием побочных действий от вакцин, несогласованностью действий страновых объединений, в частности, ЕС по этому направлению", - добавила она.По ее словам, "это тем более все нелепо выглядит на фоне последовательного и действительно, по-настоящему деполитизированного настроя на открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах поставки вакцин, совместного изучения их эффективности, развития этого направления, локализации в различных регионах мира".
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коронавирус covid-19, энтони блинкен, коронавирусы, мария захарова, в мире

МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми

12:31 26.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Слова госсекретаря США Этони Блинкена о том, что РФ "подрывает" уверенность в безопасных вакцинах, нелепы на фоне деполитизированного настроя Москвы в этом вопросе, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Где мы? Когда мы что-то подрывали? Где эти материалы? Опубликуйте что-нибудь, покажите, предъявите, хотя бы своим СМИ конкретные факты", - сказала она.
По словам Захаровой, "мы видим немало взаимных претензий западных партнеров в адрес друг друга по вопросу вакцин, вакцинации, деятельности своих же западных фармкомпаний". "Например, нарушение графика поставок условий поставок, собственных западных препаратов. При чем тут мы?" - добавила она.
"Россия к этому не имеет никакого отношения. Мы не вмешиваемся ни в какие процессы графиков поставок очередности вакцинации в странах Запада, в лицензию западных препаратов...", - сказала Захарова.
"При чем здесь Москва? Мы к этому не имеем вообще никакого отношения. Мы просто читаем ваши же новости, в которых написано, как то одна западная столица, то одно западное министерство здравоохранения, то другое, то третье выражают опасение срывом поставок, наличием побочных действий от вакцин, несогласованностью действий страновых объединений, в частности, ЕС по этому направлению", - добавила она.
По ее словам, "это тем более все нелепо выглядит на фоне последовательного и действительно, по-настоящему деполитизированного настроя на открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах поставки вакцин, совместного изучения их эффективности, развития этого направления, локализации в различных регионах мира".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Энтони БлинкенКоронавирусыМария ЗахароваВ мире
 
 
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