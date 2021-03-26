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https://ria.ru/20210326/vaktsina-1603056196.html
Президент Молдавии попросила у Путина "Спутник V"
Президент Молдавии попросила у Путина "Спутник V"
РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T21:09
2021-03-26T22:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
майя санду
вакцины
коронавирусы
the lancet
здоровье - общество
astrazeneca
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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду написала Владимиру Путину письмо с просьбой прислать вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Sputnik Молдова.Как рассказала Санду, накануне на встрече с российским послом Олегом Васнецовым она заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине."Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом России в Молдавии, который заявил, что купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи", — сказала она.По ее словам, подобные письма адресованы и лидерам других стран.В конце февраля Агентство по лекарствам Молдавии зарегистрировало три вакцины от коронавируса: Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". Сейчас вакцинацию проводят только первыми двумя — их получили бесплатно."Спутник V" зарегистрировали уже более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. Итоги третьей фазы клинических испытаний появились в ведущем медицинском журнале The Lancet."Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, майя санду, вакцины, коронавирусы, the lancet, здоровье - общество, astrazeneca , владимир путин, москва, молдавия

Президент Молдавии попросила у Путина "Спутник V"

21:09 26.03.2021 (обновлено: 22:21 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду написала Владимиру Путину письмо с просьбой прислать вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Sputnik Молдова.
Как рассказала Санду, накануне на встрече с российским послом Олегом Васнецовым она заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине.
"Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом России в Молдавии, который заявил, что купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи", — сказала она.
По ее словам, подобные письма адресованы и лидерам других стран.
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В конце февраля Агентство по лекарствам Молдавии зарегистрировало три вакцины от коронавируса: Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". Сейчас вакцинацию проводят только первыми двумя — их получили бесплатно.
"Спутник V" зарегистрировали уже более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. Итоги третьей фазы клинических испытаний появились в ведущем медицинском журнале The Lancet.
"Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Майя СандуВакциныКоронавирусыThe LancetЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВладимир ПутинМоскваМолдавия
 
 
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