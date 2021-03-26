https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602963588.html

Антигуа и Барбуда зарегистрировала "Спутник V"

Антигуа и Барбуда зарегистрировала "Спутник V"

Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:06

2021-03-26T13:06

2021-03-26T19:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

антигуа и барбуда

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Антигуа и Барбуды", - заявили в фонде.Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 57 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

https://ria.ru/20210326/makron-1602927139.html

антигуа и барбуда

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, антигуа и барбуда, в мире