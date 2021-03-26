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https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602963588.html
Антигуа и Барбуда зарегистрировала "Спутник V"
Антигуа и Барбуда зарегистрировала "Спутник V"
Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:06
2021-03-26T19:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
антигуа и барбуда
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Антигуа и Барбуды", - заявили в фонде.Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 57 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, антигуа и барбуда, в мире

Антигуа и Барбуда зарегистрировала "Спутник V"

13:06 26.03.2021 (обновлено: 19:11 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Антигуа и Барбуды", - заявили в фонде.
Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 57 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Антигуа и БарбудаВ мире
 
 
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