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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602936058.html
В Чехии оценили перспективы использования "Спутника V"
В Чехии оценили перспективы использования "Спутника V"
Российская вакцина "Спутник V" технологически является одним из самых перспективных препаратов для борьбы с COVID-19, в Чехии есть не только необходимые... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:06
2021-03-26T11:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
the lancet
милош земан
здоровье - общество
astrazeneca
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ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" технологически является одним из самых перспективных препаратов для борьбы с COVID-19, в Чехии есть не только необходимые мощности, но и интерес к его производству, заявил в интервью РИА Новости советник президента республики по вопросам здравоохранения, экс-глава минздрава, один из ведущих эпидемиологов страны Роман Примула."Мы находимся в ситуации, когда только вакцинация может решить существующие проблемы и исправить весьма неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию. Российская вакцина "Спутник V" технологически является одним из самых перспективных препаратов для борьбы с COVID-19", - сказал Примула.Экс-глава минздрава высоко оценил усилия президента Милоша Земана, активно выступающего за использование в республике российской вакцины. По словам Примулы, в данном случае речь идет о прекращении излишних смертей и перегрузки системы здравоохранения."Вакцину "Спутник V" можно получить для Чехии двумя способами. Либо она будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), либо (будет использоваться в стране) на основании исключения, предоставленного главой национального минздрава", - сказал Примула."Кроме того, в Чешской республике есть не только мощности, но и интерес к производству (российской) вакцины", - подчеркнул эпидемиолог.По мнению Примулы, вакцинация – это лучший способ остановить распространение эпидемии среди населения."Но практика показывает, что от вируса как такового избавиться весьма нелегко. Даже определенная часть людей, получивших прививки, может выделять вирус и таким образом передавать его другим. Но вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни и летальный исход. При этом пока не совсем ясно, как долго может держаться иммунитет после сделанных прививок, вполне вероятно, что потребуется ревакцинация", - сказал чешский специалист.В случае появления мутаций, влияющих на эффективность вакцин, препараты необходимо будет модифицировать и, возможно, делать прививки ими каждый год, подобно тому, как это происходит с гриппом, отметил Примула.Отвечая на вопрос о проблемах, возникших в последнее время вокруг использования вакцины AstraZeneca, Примула отметил, что она была одобрена ЕМА, хотя не имела достаточное количество данных по категории людей старшего возраста."В последующем ее эффективность была оптимизирована снижением дозы и увеличением интервала между первой и второй прививками до 3 месяцев", - добавил Примула.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, милош земан, здоровье - общество, astrazeneca , чехия, в мире

В Чехии оценили перспективы использования "Спутника V"

11:06 26.03.2021 (обновлено: 11:33 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" технологически является одним из самых перспективных препаратов для борьбы с COVID-19, в Чехии есть не только необходимые мощности, но и интерес к его производству, заявил в интервью РИА Новости советник президента республики по вопросам здравоохранения, экс-глава минздрава, один из ведущих эпидемиологов страны Роман Примула.
"Мы находимся в ситуации, когда только вакцинация может решить существующие проблемы и исправить весьма неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию. Российская вакцина "Спутник V" технологически является одним из самых перспективных препаратов для борьбы с COVID-19", - сказал Примула.
Экс-глава минздрава высоко оценил усилия президента Милоша Земана, активно выступающего за использование в республике российской вакцины. По словам Примулы, в данном случае речь идет о прекращении излишних смертей и перегрузки системы здравоохранения.
"Вакцину "Спутник V" можно получить для Чехии двумя способами. Либо она будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), либо (будет использоваться в стране) на основании исключения, предоставленного главой национального минздрава", - сказал Примула.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Кроме того, в Чешской республике есть не только мощности, но и интерес к производству (российской) вакцины", - подчеркнул эпидемиолог.
По мнению Примулы, вакцинация – это лучший способ остановить распространение эпидемии среди населения.
"Но практика показывает, что от вируса как такового избавиться весьма нелегко. Даже определенная часть людей, получивших прививки, может выделять вирус и таким образом передавать его другим. Но вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни и летальный исход. При этом пока не совсем ясно, как долго может держаться иммунитет после сделанных прививок, вполне вероятно, что потребуется ревакцинация", - сказал чешский специалист.
В случае появления мутаций, влияющих на эффективность вакцин, препараты необходимо будет модифицировать и, возможно, делать прививки ими каждый год, подобно тому, как это происходит с гриппом, отметил Примула.
Отвечая на вопрос о проблемах, возникших в последнее время вокруг использования вакцины AstraZeneca, Примула отметил, что она была одобрена ЕМА, хотя не имела достаточное количество данных по категории людей старшего возраста.
"В последующем ее эффективность была оптимизирована снижением дозы и увеличением интервала между первой и второй прививками до 3 месяцев", - добавил Примула.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыThe LancetМилош ЗеманЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЧехияВ мире
 
 
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