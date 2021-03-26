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Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
Соведущий Елены Малышевой в программе "Жить здорово!", врач-невролог Дмитрий Шубин ответил на обвинения в неумении пользоваться глюкометром. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T04:40
2021-03-26T04:40
елена малышева
общество
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Соведущий Елены Малышевой в программе "Жить здорово!", врач-невролог Дмитрий Шубин ответил на обвинения в неумении пользоваться глюкометром.Ранее пользователи Сети заметили, что ведущие передачи во время эфира считали показания с перевернутого прибора.Как заявил Шубин в беседе с gazeta.ru, он не мог допустить ошибки при работе. При этом медик усомнился в возможности зрителей оценивать его действия как специалиста."Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы в своем уме все вообще, откуда вы знаете, что я неправильно держал глюкометр, вы врач, что ли? Смешно просто. Еще скажите, что я неправильно иглу в руках держу, когда укол делаю, еще что-нибудь", – добавил он.
https://ria.ru/20210317/malysheva-1601585278.html
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елена малышева, общество

Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром

04:40 26.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Соведущий Елены Малышевой в программе "Жить здорово!", врач-невролог Дмитрий Шубин ответил на обвинения в неумении пользоваться глюкометром.
Ранее пользователи Сети заметили, что ведущие передачи во время эфира считали показания с перевернутого прибора.
Как заявил Шубин в беседе с gazeta.ru, он не мог допустить ошибки при работе. При этом медик усомнился в возможности зрителей оценивать его действия как специалиста.
"Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы в своем уме все вообще, откуда вы знаете, что я неправильно держал глюкометр, вы врач, что ли? Смешно просто. Еще скажите, что я неправильно иглу в руках держу, когда укол делаю, еще что-нибудь", – добавил он.
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