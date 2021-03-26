https://ria.ru/20210326/uprek-1602911198.html

Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром

Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром

Соведущий Елены Малышевой в программе "Жить здорово!", врач-невролог Дмитрий Шубин ответил на обвинения в неумении пользоваться глюкометром. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T04:40

2021-03-26T04:40

2021-03-26T04:40

елена малышева

общество

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Соведущий Елены Малышевой в программе "Жить здорово!", врач-невролог Дмитрий Шубин ответил на обвинения в неумении пользоваться глюкометром.Ранее пользователи Сети заметили, что ведущие передачи во время эфира считали показания с перевернутого прибора.Как заявил Шубин в беседе с gazeta.ru, он не мог допустить ошибки при работе. При этом медик усомнился в возможности зрителей оценивать его действия как специалиста."Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы в своем уме все вообще, откуда вы знаете, что я неправильно держал глюкометр, вы врач, что ли? Смешно просто. Еще скажите, что я неправильно иглу в руках держу, когда укол делаю, еще что-нибудь", – добавил он.

https://ria.ru/20210317/malysheva-1601585278.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, общество