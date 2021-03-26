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Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину
Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, так как "хочет... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T23:09
2021-03-26T23:09
россия
донецкая народная республика
леонид кравчук
верховная рада украины
москва
оон
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в мире
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КИЕВ, 26 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, так как "хочет уничтожить" страну."Россия не откажется от своей основной позиции... Она формулируется так: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России"... К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это", - заявил Кравчук в эфире на телеканала "Украина" в пятницу.Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на РФ, вплоть до введения новых санкций."Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США... чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию", - добавил Кравчук.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание. Зеленский заявил, что намерен обсудить с лидерами стран "нормандской четверки" нарушение перемирия в Донбассе.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1601099867.html
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россия, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, москва, оон, сша, в мире

Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину

23:09 26.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 26 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, так как "хочет уничтожить" страну.
"Россия не откажется от своей основной позиции... Она формулируется так: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России"... К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это", - заявил Кравчук в эфире на телеканала "Украина" в пятницу.
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Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на РФ, вплоть до введения новых санкций.
"Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США... чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию", - добавил Кравчук.
Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание. Зеленский заявил, что намерен обсудить с лидерами стран "нормандской четверки" нарушение перемирия в Донбассе.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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