https://ria.ru/20210326/ukraina-1603066867.html

Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину

Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, так как "хочет... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T23:09

2021-03-26T23:09

2021-03-26T23:09

россия

донецкая народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

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КИЕВ, 26 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, так как "хочет уничтожить" страну."Россия не откажется от своей основной позиции... Она формулируется так: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России"... К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это", - заявил Кравчук в эфире на телеканала "Украина" в пятницу.Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на РФ, вплоть до введения новых санкций."Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США... чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию", - добавил Кравчук.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание. Зеленский заявил, что намерен обсудить с лидерами стран "нормандской четверки" нарушение перемирия в Донбассе.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1601099867.html

https://ria.ru/20210326/pushkov-1602907770.html

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россия, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, москва, оон, сша, в мире