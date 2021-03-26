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В Госдуме оценили новую стратегию военной безопасности Украины
В Госдуме оценили новую стратегию военной безопасности Украины
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал новую стратегию военной безопасности Украины "переписыванием старых бумаг". РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:10
2021-03-26T11:10
руслан бальбек
госдума рф
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал новую стратегию военной безопасности Украины "переписыванием старых бумаг".Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны, а также готовность к сдерживанию агрессии. В документе указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины"."Вся эта новая стратегия - лишь переписывание старых бумаг. С 2014 года во всех украинских документах Россию называют страной-агрессором, которая чуть ли не с византийских времен все время пытается у несчастной Украины что-то забрать. И как только Украина выбирает очередной европейский путь, а, если говорить открыто, предательство союзных обязательств и братских отношений, то сразу же во всем виновата Россия. И не случайно все предатели украинского народа либо на денежных купюрах, либо в учебниках истории. И так происходит с первых дней "самостийности" Украины", - сказал Бальбек РИА Новости.Он отметил, что Россия не является военным противником украинскому народу, "что же касается сегодняшней украинской власти - да, мы с ними непримиримые враги".
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руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, украина, в мире

В Госдуме оценили новую стратегию военной безопасности Украины

11:10 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал новую стратегию военной безопасности Украины "переписыванием старых бумаг".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны, а также готовность к сдерживанию агрессии. В документе указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".
"Вся эта новая стратегия - лишь переписывание старых бумаг. С 2014 года во всех украинских документах Россию называют страной-агрессором, которая чуть ли не с византийских времен все время пытается у несчастной Украины что-то забрать. И как только Украина выбирает очередной европейский путь, а, если говорить открыто, предательство союзных обязательств и братских отношений, то сразу же во всем виновата Россия. И не случайно все предатели украинского народа либо на денежных купюрах, либо в учебниках истории. И так происходит с первых дней "самостийности" Украины", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что Россия не является военным противником украинскому народу, "что же касается сегодняшней украинской власти - да, мы с ними непримиримые враги".
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
01:56
Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
 
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