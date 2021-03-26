В Госдуме планы Украины на вступление в НАТО назвали иллюзиями
МОСКВА, 26 марта - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зря строит иллюзии о вступлении страны в НАТО, так как на юго-востоке страны продолжается вооруженный конфликт, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, рассуждая о стратегии военной безопасности государства.
Ранее Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны, а также готовность к сдерживанию агрессии. В документе указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".
"Зеленский зря строит иллюзии о вступлении страны в блок НАТО, поскольку, по их концепции, если на территории Украины проходят какие-либо конфликты, то ни о каком членстве в НАТО речи быть не может", - сказал Швыткин РИА Новости.
На юго-востоке Украины, по его словам, развязана настоящая война. "Хотим подчеркнуть, что Россия не является стороной данного конфликта и не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины", - заявил депутат.
"Жаль, что Зеленский занимает деструктивную позицию не только по отношению к России, но и по отношению к своему народу", - отметил Швыткин.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.