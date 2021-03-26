https://ria.ru/20210326/ukraina-1602923900.html

В Госдуме планы Украины на вступление в НАТО назвали иллюзиями

В Госдуме планы Украины на вступление в НАТО назвали иллюзиями

Президент Украины Владимир Зеленский зря строит иллюзии о вступлении страны в НАТО, так как на юго-востоке страны продолжается вооруженный конфликт, заявил... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:01

2021-03-26T10:01

2021-03-26T10:01

юрий швыткин

нато

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602031534_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_bbb1f22a19f5799bfb34483d6d090ce4.jpg

МОСКВА, 26 марта - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зря строит иллюзии о вступлении страны в НАТО, так как на юго-востоке страны продолжается вооруженный конфликт, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, рассуждая о стратегии военной безопасности государства.Ранее Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны, а также готовность к сдерживанию агрессии. В документе указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".На юго-востоке Украины, по его словам, развязана настоящая война. "Хотим подчеркнуть, что Россия не является стороной данного конфликта и не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины", - заявил депутат.Он также призвал Украину к четкому соблюдению минских соглашений: приданию особого статуса ДНР и ЛНР и проведению соответствующих выборов на их территории."Жаль, что Зеленский занимает деструктивную позицию не только по отношению к России, но и по отношению к своему народу", - отметил Швыткин.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210325/nato-1602697806.html

https://ria.ru/20210325/evroortimisty-1602693767.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий швыткин, нато, владимир зеленский, украина, в мире