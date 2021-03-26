https://ria.ru/20210326/ukhan-1603049566.html

ВОЗ подготовила доклад по визиту в Ухань

ВОЗ подготовила доклад по визиту в Ухань

Доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:06

2021-03-26T20:06

2021-03-26T20:40

питер бен эмбарек

здоровье - общество

в мире

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

воз

ухань

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ЖЕНЕВА, 26 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни, заявил в пятницу глава группы Питер Бен Эмбарек."Мы сейчас находимся на стадии вычитки документа. Наполнение документа закончено, и мы надеемся, что весь процесс завершится в ближайшие несколько дней и мы сможем его обнародовать", - сказал он на брифинге.По словам эксперта, процесс завершения документа - трудоемкий, так как данных много, в том числе названий мест, и все необходимо выверить и тщательно перевести.Со свой стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что доклад в первую очередь направят в страны-члены ВОЗ для оценки и дискуссии, после чего официально представят общественности.

https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html

ухань

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