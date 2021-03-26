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ВОЗ подготовила доклад по визиту в Ухань
ВОЗ подготовила доклад по визиту в Ухань
Доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:06
2021-03-26T20:06
2021-03-26T20:40
питер бен эмбарек
здоровье - общество
в мире
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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ухань
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ЖЕНЕВА, 26 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни, заявил в пятницу глава группы Питер Бен Эмбарек."Мы сейчас находимся на стадии вычитки документа. Наполнение документа закончено, и мы надеемся, что весь процесс завершится в ближайшие несколько дней и мы сможем его обнародовать", - сказал он на брифинге.По словам эксперта, процесс завершения документа - трудоемкий, так как данных много, в том числе названий мест, и все необходимо выверить и тщательно перевести.Со свой стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что доклад в первую очередь направят в страны-члены ВОЗ для оценки и дискуссии, после чего официально представят общественности.
https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html
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питер бен эмбарек, здоровье - общество, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, ухань