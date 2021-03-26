https://ria.ru/20210326/ubiytsy-1603015203.html
Болгария выдала России двух скрывшихся от суда убийц
Болгария выдала России двух скрывшихся от суда убийц
В Россию из Болгарии экстрадирован участник банды "Бригада Феди" Владислав Мухин, обвиняемый в убийствах, а также гражданин Эстонии, 16 лет назад убивший... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:02
2021-03-26T17:02
2021-03-26T21:24
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Россию из Болгарии экстрадирован участник банды "Бригада Феди" Владислав Мухин, обвиняемый в убийствах, а также гражданин Эстонии, 16 лет назад убивший сотрудника охранного агентства и пытавшийся убить предпринимательницу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Республики Болгария россиянина Владислава Мухина и гражданина Эстонии Андрея Данилова (Эдвина Реинсалу)", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мухин обвиняется в бандитизме и убийстве. По версии следствия, в 1997-2001 годах в Казани в составе банды "Бригада Феди" он совершил ряд особо тяжких преступлений. Так, в 1998 года Мухин с соучастниками убил лидера преступной группировки "Калуга" Вячеслава Татарова, а декабре 1998 года - участника группировки "Камаевские" Марата Исхакова.Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В августе 2020 года он был задержан в Болгарии.В июле 2020 года там же был задержан гражданин Эстонии Андрей Данилов, которого Вологодский областной суд в феврале 2012 года заочно признал виновным в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и приговорил к 19 годам колонии строгого режима.В ведомстве уточняют, что такой срок Данилов получил за убийство сотрудника охранного агентства и попытку убийства предпринимательницы.В сопровождении спецконвоя Мухин и Данилов будут доставлены в Москву, отмечается в сообщении."Владислав Мухин (криминальное прозвище Муха) – активный участник организованной группы, известной под названием "Перваки". Группа действовала с конца 1980-х годов на территории города Казани. На основании запроса МВД по Республике Татарстан он разыскивался по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 и частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она также добавила, что экстрадиция состоялась.
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россия, генеральная прокуратура рф, эстония, болгария, в мире
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости.
В Россию из Болгарии
экстрадирован участник банды "Бригада Феди" Владислав Мухин, обвиняемый в убийствах, а также гражданин Эстонии
, 16 лет назад убивший сотрудника охранного агентства и пытавшийся убить предпринимательницу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры
РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации
состоялась экстрадиция из Республики Болгария россиянина Владислава Мухина и гражданина Эстонии Андрея Данилова (Эдвина Реинсалу)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мухин обвиняется в бандитизме и убийстве. По версии следствия, в 1997-2001 годах в Казани
в составе банды "Бригада Феди" он совершил ряд особо тяжких преступлений. Так, в 1998 года Мухин с соучастниками убил лидера преступной группировки "Калуга" Вячеслава Татарова, а декабре 1998 года - участника группировки "Камаевские" Марата Исхакова.
Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В августе 2020 года он был задержан в Болгарии.
В июле 2020 года там же был задержан гражданин Эстонии Андрей Данилов, которого Вологодский областной суд в феврале 2012 года заочно признал виновным в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и приговорил к 19 годам колонии строгого режима.
В ведомстве уточняют, что такой срок Данилов получил за убийство сотрудника охранного агентства и попытку убийства предпринимательницы.
В сопровождении спецконвоя Мухин и Данилов будут доставлены в Москву
, отмечается в сообщении.
"Владислав Мухин (криминальное прозвище Муха) – активный участник организованной группы, известной под названием "Перваки". Группа действовала с конца 1980-х годов на территории города Казани. На основании запроса МВД по Республике Татарстан он разыскивался по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 и частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она также добавила, что экстрадиция состоялась.