https://ria.ru/20210326/ubiystvo-1602909815.html

В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов

В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов

Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром в пятницу, предварительная причина смерти - электротравма, сообщает... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T03:08

2021-03-26T03:08

2021-03-26T09:36

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром в пятницу, предварительная причина смерти - электротравма, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.По факту смерти студентов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов", - сообщили в СК.Проверку начала и прокуратура области. Будет дана оценка условий безопасности проживания в общежитии студентов, сообщает пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20210325/telo-1602799748.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия