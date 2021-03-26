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В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром в пятницу, предварительная причина смерти - электротравма, сообщает... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T03:08
2021-03-26T03:08
2021-03-26T09:36
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром в пятницу, предварительная причина смерти - электротравма, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.По факту смерти студентов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов", - сообщили в СК.Проверку начала и прокуратура области. Будет дана оценка условий безопасности проживания в общежитии студентов, сообщает пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20210325/telo-1602799748.html
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сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости.
Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром в пятницу, предварительная причина смерти - электротравма, сообщает пресс-служба следственного управления СК
РФ по региону.
"Тела двух молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены в одной из секций общежития учебного заведения, расположенного по улице Крюкова в Южно-Сахалинске, без признаков жизни утром 26 марта", - говорится в сообщении.
По факту смерти студентов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов", - сообщили в СК.
Проверку начала и прокуратура области. Будет дана оценка условий безопасности проживания в общежитии студентов, сообщает пресс-служба ведомства.