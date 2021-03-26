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В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром в пятницу, предварительная причина смерти - электротравма, сообщает... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T03:08
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сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром в пятницу, предварительная причина смерти - электротравма, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.По факту смерти студентов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов", - сообщили в СК.Проверку начала и прокуратура области. Будет дана оценка условий безопасности проживания в общежитии студентов, сообщает пресс-служба ведомства.
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сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов

03:08 26.03.2021 (обновлено: 09:36 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром в пятницу, предварительная причина смерти - электротравма, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Тела двух молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены в одной из секций общежития учебного заведения, расположенного по улице Крюкова в Южно-Сахалинске, без признаков жизни утром 26 марта", - говорится в сообщении.

По факту смерти студентов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов", - сообщили в СК.
Проверку начала и прокуратура области. Будет дана оценка условий безопасности проживания в общежитии студентов, сообщает пресс-служба ведомства.
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