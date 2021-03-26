https://ria.ru/20210326/tyurma-1603013349.html

Матери истощенной девочки из Талдома грозит более десяти лет тюрьмы

Матери истощенной девочки из Талдома грозит более десяти лет тюрьмы

Женщине, чью шестилетнюю дочку нашли раздетой и истощенной в Талдоме в Подмосковье, может грозить до 10,5 лет лишения свободы, считает адвокат Владимир... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:53

2021-03-26T16:53

2021-03-26T16:53

ольга ярославская

анна кузнецова

ольга врадий

москва

московская область (подмосковье)

талдом

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Женщине, чью шестилетнюю дочку нашли раздетой и истощенной в Талдоме в Подмосковье, может грозить до 10,5 лет лишения свободы, считает адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что на женщину завели еще одно уголовное дело по статье п."а" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Дело было возбуждено после того, как в соцсетях женщины нашли фото и видео, пропагандирующие нацизм. Теперь в одно производство объединены три уголовных дела - о возбуждение ненависти, истязании, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего."Скорее всего женщина ранее не привлекалась к ответственности или же судимость у нее уже погашена. При таких обстоятельствах максимальное наказание, которое ей может быть назначено, составляет 10,5 лет колонии. Но обычно такой срок назначается особо опасным преступникам, рецидивистам, ранее судимым. Высока вероятность, что при всех обстоятельствах ей будет назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет", - сказал Неупокоев в беседе с РИА Новости.Эксперт отметил, что если женщина признает свою вину и будет сотрудничать со следствием, то это может смягчить ее наказание.Ранее полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенную маленькую девочку без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила девочку знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, при этом старшая девочка жила с ней в Москве. У найденной малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. Мать девочек уже найдена. Старшая сестра девочки при этом сейчас тоже в больнице.В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме.Как позднее сообщила РИА Новости Ярославская, девочки пока остаются в больнице, когда появится возможность, их перевезут в Москву в больницу или учреждение соцзащиты, в зависимости от состояния здоровья. По ее словам, если будут найдены родственники девочек, будет решаться вопрос о родственной опеке.

https://ria.ru/20210324/devochka-1602697058.html

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московская область (подмосковье)

талдом

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"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды. Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице. 2021-03-26T16:53 true PT2M37S

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ольга ярославская, анна кузнецова, ольга врадий, москва, московская область (подмосковье), талдом, происшествия