Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/tyurma-1603013349.html
Матери истощенной девочки из Талдома грозит более десяти лет тюрьмы
Матери истощенной девочки из Талдома грозит более десяти лет тюрьмы
Женщине, чью шестилетнюю дочку нашли раздетой и истощенной в Талдоме в Подмосковье, может грозить до 10,5 лет лишения свободы, считает адвокат Владимир... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:53
2021-03-26T16:53
ольга ярославская
анна кузнецова
ольга врадий
москва
московская область (подмосковье)
талдом
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602638237_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_2c22804ac167169c8839979abb4708e1.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Женщине, чью шестилетнюю дочку нашли раздетой и истощенной в Талдоме в Подмосковье, может грозить до 10,5 лет лишения свободы, считает адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что на женщину завели еще одно уголовное дело по статье п."а" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Дело было возбуждено после того, как в соцсетях женщины нашли фото и видео, пропагандирующие нацизм. Теперь в одно производство объединены три уголовных дела - о возбуждение ненависти, истязании, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего."Скорее всего женщина ранее не привлекалась к ответственности или же судимость у нее уже погашена. При таких обстоятельствах максимальное наказание, которое ей может быть назначено, составляет 10,5 лет колонии. Но обычно такой срок назначается особо опасным преступникам, рецидивистам, ранее судимым. Высока вероятность, что при всех обстоятельствах ей будет назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет", - сказал Неупокоев в беседе с РИА Новости.Эксперт отметил, что если женщина признает свою вину и будет сотрудничать со следствием, то это может смягчить ее наказание.Ранее полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенную маленькую девочку без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила девочку знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, при этом старшая девочка жила с ней в Москве. У найденной малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. Мать девочек уже найдена. Старшая сестра девочки при этом сейчас тоже в больнице.В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме.Как позднее сообщила РИА Новости Ярославская, девочки пока остаются в больнице, когда появится возможность, их перевезут в Москву в больницу или учреждение соцзащиты, в зависимости от состояния здоровья. По ее словам, если будут найдены родственники девочек, будет решаться вопрос о родственной опеке.
https://ria.ru/20210324/devochka-1602697058.html
москва
московская область (подмосковье)
талдом
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли
В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды. Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице.
2021-03-26T16:53
true
PT2M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602638237_886:0:3615:2047_1920x0_80_0_0_539f81476eadfb4facfb3c3e12a3ad52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга ярославская, анна кузнецова, ольга врадий, москва, московская область (подмосковье), талдом, происшествия

Матери истощенной девочки из Талдома грозит более десяти лет тюрьмы

16:53 26.03.2021
 
© МВД России / РИА НовостиМать девочки, найденной в Талдоме, Московская область. Кадр из видео
Мать девочки, найденной в Талдоме, Московская область. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© МВД России / РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Женщине, чью шестилетнюю дочку нашли раздетой и истощенной в Талдоме в Подмосковье, может грозить до 10,5 лет лишения свободы, считает адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".
Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что на женщину завели еще одно уголовное дело по статье п."а" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Дело было возбуждено после того, как в соцсетях женщины нашли фото и видео, пропагандирующие нацизм. Теперь в одно производство объединены три уголовных дела - о возбуждение ненависти, истязании, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"Скорее всего женщина ранее не привлекалась к ответственности или же судимость у нее уже погашена. При таких обстоятельствах максимальное наказание, которое ей может быть назначено, составляет 10,5 лет колонии. Но обычно такой срок назначается особо опасным преступникам, рецидивистам, ранее судимым. Высока вероятность, что при всех обстоятельствах ей будет назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет", - сказал Неупокоев в беседе с РИА Новости.
Эксперт отметил, что если женщина признает свою вину и будет сотрудничать со следствием, то это может смягчить ее наказание.
Ранее полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенную маленькую девочку без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила девочку знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, при этом старшая девочка жила с ней в Москве. У найденной малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. Мать девочек уже найдена. Старшая сестра девочки при этом сейчас тоже в больнице.
В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме.
Как позднее сообщила РИА Новости Ярославская, девочки пока остаются в больнице, когда появится возможность, их перевезут в Москву в больницу или учреждение соцзащиты, в зависимости от состояния здоровья. По ее словам, если будут найдены родственники девочек, будет решаться вопрос о родственной опеке.
Обстановка частного дома в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 18:29
Детский омбудсмен рассказала о матери истощенной девочки из Талдома
 
Ольга ЯрославскаяАнна КузнецоваОльга ВрадийМоскваМосковская область (Подмосковье)ТалдомПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
Лента новостейМолния