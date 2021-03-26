https://ria.ru/20210326/turisty-1602959627.html
В Россию начали возвращаться иностранные туристы
В Россию начали возвращаться иностранные туристы
В России начал возобновляться въездной туризм, по данным операторов, в страну едут группы из Египта и ОАЭ и есть бронирования из Индии, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:42
2021-03-26T19:42
2021-03-26T19:42
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России начал возобновляться въездной туризм, по данным операторов, в страну едут группы из Египта и ОАЭ и есть бронирования из Индии, сообщает АТОР.Первые гости из Египта прибудут уже в эту субботу, 27 марта. "Это небольшая группа из 12 человек. Они поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем —в Санкт-Петербург", – рассказал управляющий директор туроператора Игорь Кузьмин.По его словам, в начале апреля компания также ожидает путешественников из Индии. Однако пока неясно, сможет ли состояться эта поездка, так как страна продлила запрет на международные рейсы до 30 апреля. В другой компании подтвердили начало первых заездов организованных туристов, но обратили внимание, что в основном это индивидуальные путешественники, семьи и мини-группы по 10-20 человек."Крупные заезды могут быть, только если речь идет о спортсменах. Так, например, недавно мы обслуживали группу из Японии, участвовавшую в Чемпионате мира по сноуборду 2021 среди юниоров в Красноярске, – говорит коммерческий директор въездного дивизиона туроператора Татьяна Олейникова. – Давать прогнозы, сколько же организованных иностранных туристов посетит Россию до конца года, очень сложно, так как сейчас еще ограничено количество рейсов с теми странами, откуда в Россию могут прилетать путешественники".В настоящий момент большинство гостей из ОАЭ, Египта, Индии едут в Москву. Здесь они в основном посещают Музеи Московского Кремля, Красную площадь, совершают экскурсии по станциям метро. Индийские туристы предпочитают комбинированные программы "Москва + Санкт-Петербург" с осмотром Эрмитажа и Петропавловской крепости.
https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602841309.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, оаэ, индия, египет, санкт-петербург
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
В России начал возобновляться въездной туризм, по данным операторов, в страну едут группы из Египта и ОАЭ и есть бронирования из Индии, сообщает
АТОР.
Первые гости из Египта прибудут уже в эту субботу, 27 марта. "Это небольшая группа из 12 человек. Они поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем —в Санкт-Петербург", – рассказал управляющий директор туроператора Игорь Кузьмин.
По его словам, в начале апреля компания также ожидает путешественников из Индии. Однако пока неясно, сможет ли состояться эта поездка, так как страна продлила запрет на международные рейсы до 30 апреля.
В другой компании подтвердили начало первых заездов организованных туристов, но обратили внимание, что в основном это индивидуальные путешественники, семьи и мини-группы по 10-20 человек.
"Крупные заезды могут быть, только если речь идет о спортсменах. Так, например, недавно мы обслуживали группу из Японии, участвовавшую в Чемпионате мира по сноуборду 2021 среди юниоров в Красноярске, – говорит коммерческий директор въездного дивизиона туроператора Татьяна Олейникова. – Давать прогнозы, сколько же организованных иностранных туристов посетит Россию до конца года, очень сложно, так как сейчас еще ограничено количество рейсов с теми странами, откуда в Россию могут прилетать путешественники".
В настоящий момент большинство гостей из ОАЭ, Египта, Индии едут в Москву. Здесь они в основном посещают Музеи Московского Кремля, Красную площадь, совершают экскурсии по станциям метро. Индийские туристы предпочитают комбинированные программы "Москва + Санкт-Петербург" с осмотром Эрмитажа и Петропавловской крепости.