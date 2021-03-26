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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210326/tserkov-1602990466.html
Законопроект о "русском мире" направлен против православия, заявили в РПЦ
Законопроект о "русском мире" направлен против православия, заявили в РПЦ
Украинский законопроект об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду" направлен против Украинской православной церкви,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:12
2021-03-26T15:12
религия и мировоззрение
религия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украинский законопроект об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду" направлен против Украинской православной церкви, при этом даже в случае его принятия расторгнуть духовную общность русского и украинского народов не получится, заявил в пятницу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.18 марта в Верховной раде Украины были зарегистрированы проекты законов об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду". Авторами инициативы стали два депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук."Речь идет о законопроекте, в котором особенно рельефно выражены нацистские тенденции, присущие некоторой части украинского политического сообщества. Он явным образом направлен против канонической Украинской православной церкви, да и против православия в целом", - сказал священнослужитель.В частности, в проекте предусматриваются наказания за "отрицание независимости Украинской православной церкви и использование постулата о незыблемом духовном единстве двух братских народов". При этом санкции в виде запрета деятельности юридических лиц и конфискации имущества предлагается применять в несудебном порядке, на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), отметил Балашов."Даже если бы подобный антидемократический закон был принят Верховной радой, в чем я очень сомневаюсь, он не сможет ни отменить нашу общую историю, ни принадлежность наших народов к единой духовной семье. Расторгнуть многовековое братство решением СНБО не получится", - заключил собеседник агентства.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.
https://ria.ru/20210323/ukraina-1602536129.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/rada-1601793495.html
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религия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, верховная рада украины

Законопроект о "русском мире" направлен против православия, заявили в РПЦ

15:12 26.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистры Украины на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Министры Украины на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украинский законопроект об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду" направлен против Украинской православной церкви, при этом даже в случае его принятия расторгнуть духовную общность русского и украинского народов не получится, заявил в пятницу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
18 марта в Верховной раде Украины были зарегистрированы проекты законов об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду". Авторами инициативы стали два депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук.
"Речь идет о законопроекте, в котором особенно рельефно выражены нацистские тенденции, присущие некоторой части украинского политического сообщества. Он явным образом направлен против канонической Украинской православной церкви, да и против православия в целом", - сказал священнослужитель.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 18:45Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали варварством украинские законопроекты о "русском мире"
В частности, в проекте предусматриваются наказания за "отрицание независимости Украинской православной церкви и использование постулата о незыблемом духовном единстве двух братских народов". При этом санкции в виде запрета деятельности юридических лиц и конфискации имущества предлагается применять в несудебном порядке, на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), отметил Балашов.
"Даже если бы подобный антидемократический закон был принят Верховной радой, в чем я очень сомневаюсь, он не сможет ни отменить нашу общую историю, ни принадлежность наших народов к единой духовной семье. Расторгнуть многовековое братство решением СНБО не получится", - заключил собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 12:40
На Украине хотят уголовно наказывать за пропаганду "русского мира"
 
Религия и мировоззрениеРелигияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаВерховная Рада Украины
 
 
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