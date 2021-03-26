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В Минпромторге высказались о соглашениях по ценам на масло и сахар
В Минпромторге высказались о соглашениях по ценам на масло и сахар
Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар - пример не жесткого государственного регулирования, а своего рода партнёрства между властью и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:48
2021-03-26T20:10
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар - пример не жесткого государственного регулирования, а своего рода партнёрства между властью и бизнесом для предотвращения спекуляций, сохранения ассортимента и качества товаров, сказал в беседе с РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены. В настоящее время обсуждается продление соглашений: по сахару - до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.Евтухов ранее указывал, что Минпромторг выступает против государственного регулирования цен на продукты. В разговоре с РИА Новости замминистра отметил, что противоречия между заключением соглашений о стабилизации цен и стремлением избежать государственного регулирования цен нет. "Мы - против жесткого регулирования цен, когда стоимость всех товаров и услуг регулируется государственными нормативно-правовыми актами. И такие меры мы не применяем!", - подчеркнул он.Замглавы Минпромторга напомнил, что именно благодаря рыночным механизмам российская торговля справилась с угрозами пандемии, причем, по его словам, сделала это "блестяще". "Ведь рыночный подход обеспечил многоформатную структуру отрасли, диверсифицированные, разнообразные и не зависящие друг от друга логистические каналы снабжения", - сказал Евтухов.Однако, продолжил он, правительство в конце прошлого года было вынуждено принять определенные - мягкие - регуляторные решения по ценам на подсолнечное масло и сахар. "Это - отдельная история, так как речь идет о товарах первой необходимости, резкие скачки цен на которые недопустимы", - указал замминистра.Евтухов указал, что постановления правительства не устанавливают жесткую цену: они предлагают применить механизм соглашений между бизнесом и государством для выравнивания рынка и установления объективной, неспекулятивной цены. "Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций", - сказал он."Этот пример показывает, что государство выступает не как диктатор, но как партнер бизнеса, помогающий выровнять рынок и не допустить спекулятивных скачков цены внутри страны на фоне общего мирового тренда на рост цен на продовольствие и ресурсы. Основная цель такого партнерства - не только общее сдерживание цен, но и предотвращение дефицита социально значимых товаров на рынке, сохранение богатого ассортимента на полках и неснижение качества реализуемых товаров. Заключенные в декабре соглашения на сегодняшний день в этом смысле уже сыграли свою роль", - добавил замглавы Минпромторга.По его словам, данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ показывают: дефицита социально значимых продуктов, в том числе - сахара и подсолнечного масла, в регионах России нет. При этом уровень цен, предельные уровни которых зафиксированы в соглашениях (в рознице - не более 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр масла) в целом соблюдается."Показателем действенности соглашений является и снижение количества жалоб наших граждан на высокие цены. Количество жалоб, в основном - на рост стоимости сахара, в декабре-январе, когда соглашения лишь только начинали действовать и к ним только присоединялись участники, достигало почти 300. За последнюю неделю, 19-25 марта, в ФАС поступило уже лишь 44 подобных жалобы", - отметил Евтухов.
https://ria.ru/20210324/alkogol-1602619045.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика

В Минпромторге высказались о соглашениях по ценам на масло и сахар

19:48 26.03.2021 (обновлено: 20:10 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар - пример не жесткого государственного регулирования, а своего рода партнёрства между властью и бизнесом для предотвращения спекуляций, сохранения ассортимента и качества товаров, сказал в беседе с РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены. В настоящее время обсуждается продление соглашений: по сахару - до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.
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Евтухов ранее указывал, что Минпромторг выступает против государственного регулирования цен на продукты. В разговоре с РИА Новости замминистра отметил, что противоречия между заключением соглашений о стабилизации цен и стремлением избежать государственного регулирования цен нет. "Мы - против жесткого регулирования цен, когда стоимость всех товаров и услуг регулируется государственными нормативно-правовыми актами. И такие меры мы не применяем!", - подчеркнул он.
Замглавы Минпромторга напомнил, что именно благодаря рыночным механизмам российская торговля справилась с угрозами пандемии, причем, по его словам, сделала это "блестяще". "Ведь рыночный подход обеспечил многоформатную структуру отрасли, диверсифицированные, разнообразные и не зависящие друг от друга логистические каналы снабжения", - сказал Евтухов.
Однако, продолжил он, правительство в конце прошлого года было вынуждено принять определенные - мягкие - регуляторные решения по ценам на подсолнечное масло и сахар. "Это - отдельная история, так как речь идет о товарах первой необходимости, резкие скачки цен на которые недопустимы", - указал замминистра.
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Евтухов указал, что постановления правительства не устанавливают жесткую цену: они предлагают применить механизм соглашений между бизнесом и государством для выравнивания рынка и установления объективной, неспекулятивной цены. "Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций", - сказал он.
"Этот пример показывает, что государство выступает не как диктатор, но как партнер бизнеса, помогающий выровнять рынок и не допустить спекулятивных скачков цены внутри страны на фоне общего мирового тренда на рост цен на продовольствие и ресурсы. Основная цель такого партнерства - не только общее сдерживание цен, но и предотвращение дефицита социально значимых товаров на рынке, сохранение богатого ассортимента на полках и неснижение качества реализуемых товаров. Заключенные в декабре соглашения на сегодняшний день в этом смысле уже сыграли свою роль", - добавил замглавы Минпромторга.
По его словам, данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ показывают: дефицита социально значимых продуктов, в том числе - сахара и подсолнечного масла, в регионах России нет. При этом уровень цен, предельные уровни которых зафиксированы в соглашениях (в рознице - не более 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр масла) в целом соблюдается.
"Показателем действенности соглашений является и снижение количества жалоб наших граждан на высокие цены. Количество жалоб, в основном - на рост стоимости сахара, в декабре-январе, когда соглашения лишь только начинали действовать и к ним только присоединялись участники, достигало почти 300. За последнюю неделю, 19-25 марта, в ФАС поступило уже лишь 44 подобных жалобы", - отметил Евтухов.
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