https://ria.ru/20210326/tseny-1603047542.html

В Минпромторге высказались о соглашениях по ценам на масло и сахар

В Минпромторге высказались о соглашениях по ценам на масло и сахар

Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар - пример не жесткого государственного регулирования, а своего рода партнёрства между властью и... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T19:48

2021-03-26T19:48

2021-03-26T20:10

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар - пример не жесткого государственного регулирования, а своего рода партнёрства между властью и бизнесом для предотвращения спекуляций, сохранения ассортимента и качества товаров, сказал в беседе с РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены. В настоящее время обсуждается продление соглашений: по сахару - до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.Евтухов ранее указывал, что Минпромторг выступает против государственного регулирования цен на продукты. В разговоре с РИА Новости замминистра отметил, что противоречия между заключением соглашений о стабилизации цен и стремлением избежать государственного регулирования цен нет. "Мы - против жесткого регулирования цен, когда стоимость всех товаров и услуг регулируется государственными нормативно-правовыми актами. И такие меры мы не применяем!", - подчеркнул он.Замглавы Минпромторга напомнил, что именно благодаря рыночным механизмам российская торговля справилась с угрозами пандемии, причем, по его словам, сделала это "блестяще". "Ведь рыночный подход обеспечил многоформатную структуру отрасли, диверсифицированные, разнообразные и не зависящие друг от друга логистические каналы снабжения", - сказал Евтухов.Однако, продолжил он, правительство в конце прошлого года было вынуждено принять определенные - мягкие - регуляторные решения по ценам на подсолнечное масло и сахар. "Это - отдельная история, так как речь идет о товарах первой необходимости, резкие скачки цен на которые недопустимы", - указал замминистра.Евтухов указал, что постановления правительства не устанавливают жесткую цену: они предлагают применить механизм соглашений между бизнесом и государством для выравнивания рынка и установления объективной, неспекулятивной цены. "Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций", - сказал он."Этот пример показывает, что государство выступает не как диктатор, но как партнер бизнеса, помогающий выровнять рынок и не допустить спекулятивных скачков цены внутри страны на фоне общего мирового тренда на рост цен на продовольствие и ресурсы. Основная цель такого партнерства - не только общее сдерживание цен, но и предотвращение дефицита социально значимых товаров на рынке, сохранение богатого ассортимента на полках и неснижение качества реализуемых товаров. Заключенные в декабре соглашения на сегодняшний день в этом смысле уже сыграли свою роль", - добавил замглавы Минпромторга.По его словам, данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ показывают: дефицита социально значимых продуктов, в том числе - сахара и подсолнечного масла, в регионах России нет. При этом уровень цен, предельные уровни которых зафиксированы в соглашениях (в рознице - не более 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр масла) в целом соблюдается."Показателем действенности соглашений является и снижение количества жалоб наших граждан на высокие цены. Количество жалоб, в основном - на рост стоимости сахара, в декабре-январе, когда соглашения лишь только начинали действовать и к ним только присоединялись участники, достигало почти 300. За последнюю неделю, 19-25 марта, в ФАС поступило уже лишь 44 подобных жалобы", - отметил Евтухов.

https://ria.ru/20210324/alkogol-1602619045.html

https://ria.ru/20210324/tseny-1602706272.html

https://ria.ru/20210311/tseny-1600842182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика