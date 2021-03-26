https://ria.ru/20210326/tranzit-1603055711.html

Перевозчики грузов по Суэцкому каналу запросили транзит через Россию

Перевозчики грузов по Суэцкому каналу запросили транзит через Россию

Клиенты транспортной группы Fesco, перевозившие грузы только через Суэцкий канал, запросили альтернативный маршрут — из Азии в Европу транзитом через Россию. Об РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T21:05

2021-03-26T21:05

2021-03-26T22:36

суэцкий канал

fesco

ржд

южная корея

владивосток

азия

экономика

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Клиенты транспортной группы Fesco, перевозившие грузы только через Суэцкий канал, запросили альтернативный маршрут — из Азии в Европу транзитом через Россию. Об этом журналистам рассказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону компании Герман Маслов."Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии транзитом в Европу через территорию России", — сообщил Маслов, добавив, что Fesco работает на этом маршруте.По словам Маслова, перевозку могут организовать как через сухопутные российские погранпереходы, так и с помощью мультимодальной схемы: из Японии, Южной Кореи и других стран АТР морем. Далее происходит перегрузка в порту Владивостока и по железной дороге груз отправляется в Европу."Только Fesco отправляет 30-35 контейнерных поездов еженедельно. Инфраструктура РЖД, несмотря на напряженную работу, справляется с растущим грузопотоком", — заявил Маслов.Сейчас Fesco увеличивает вместимость на своих морских линиях и железнодорожных маршрутах. Как отметил Маслов, это касается как вместимости судов, так и количества фитинговых платформ, которые компания вводит в строй для увеличивающегося грузопотока."Сейчас у нас исторический рекорд по объему контейнеров, которые мы отправляем — более 80 тысяч TEU. Никогда в истории компании таких объемов контейнерного парка не было. Это отражает растущие запросы клиентов на перевозку по территории России", — рассказал Маслов.Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Длина корабля — 400 метров, ширина — 59 метров, грузоподъемность около 224 тысяч тонн.В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Своей очереди ожидают не менее 100 судов.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.

https://ria.ru/20210326/pomosch-1603050977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/kanal-1603031527.html

суэцкий канал

южная корея

владивосток

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, fesco, ржд, южная корея, владивосток, азия, экономика