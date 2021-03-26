https://ria.ru/20210326/tramp-1602912195.html
Трамп раскритиковал поведение администрации США на переговорах с Китаем
Трамп раскритиковал поведение администрации США на переговорах с Китаем
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал американских представителей на переговорах с Китаем за то, что они, по его словам, позволили китайской стороне... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T05:37
2021-03-26T05:37
2021-03-26T09:50
дональд трамп
джо байден
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал американских представителей на переговорах с Китаем за то, что они, по его словам, позволили китайской стороне общаться в непозволительном стиле.По его словам, его представители на таких переговорах просто бы ушли, если бы столкнулись с чем-то подобным.Встреча высокого уровня США-КНР на прошлой неделе началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, их собеседники — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И — дали на эти выступления развернутый ответ. В результате заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и "театральных попытках игры на публику".
https://ria.ru/20210326/granitsa-1602912056.html
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дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире