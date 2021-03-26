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Трамп раскритиковал поведение администрации США на переговорах с Китаем
Трамп раскритиковал поведение администрации США на переговорах с Китаем
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал американских представителей на переговорах с Китаем за то, что они, по его словам, позволили китайской стороне... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T05:37
2021-03-26T09:50
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал американских представителей на переговорах с Китаем за то, что они, по его словам, позволили китайской стороне общаться в непозволительном стиле.По его словам, его представители на таких переговорах просто бы ушли, если бы столкнулись с чем-то подобным.Встреча высокого уровня США-КНР на прошлой неделе началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, их собеседники — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И — дали на эти выступления развернутый ответ. В результате заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и "театральных попытках игры на публику".
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дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

Трамп раскритиковал поведение администрации США на переговорах с Китаем

05:37 26.03.2021 (обновлено: 09:50 26.03.2021)
 
© REUTERS / Octavio JonesБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / Octavio Jones
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал американских представителей на переговорах с Китаем за то, что они, по его словам, позволили китайской стороне общаться в непозволительном стиле.

"Никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать", — заявил Трамп в интервью Fox News.

По его словам, его представители на таких переговорах просто бы ушли, если бы столкнулись с чем-то подобным.
Встреча высокого уровня США-КНР на прошлой неделе началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, их собеседники — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И — дали на эти выступления развернутый ответ. В результате заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и "театральных попытках игры на публику".
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
05:26
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