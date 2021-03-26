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В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в подмосковном Солнечногорске, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:23
2021-03-26T12:30
ольга врадий
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
солнечногорск
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в подмосковном Солнечногорске, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, тело 15-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск."По данному факту следователем следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ - убийство)", - сказала Врадий.Она добавила, что сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.
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московская область (подмосковье)
солнечногорск
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ольга врадий, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), солнечногорск, происшествия

В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями

12:23 26.03.2021 (обновлено: 12:30 26.03.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в подмосковном Солнечногорске, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, тело 15-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск.
"По данному факту следователем следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ - убийство)", - сказала Врадий.
Она добавила, что сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.
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Ольга ВрадийМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)СолнечногорскПроисшествия
 
 
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