https://ria.ru/20210326/telo-1602953976.html

В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями

В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями

Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в подмосковном Солнечногорске, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:23

2021-03-26T12:23

2021-03-26T12:30

ольга врадий

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в подмосковном Солнечногорске, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, тело 15-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск."По данному факту следователем следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ - убийство)", - сказала Врадий.Она добавила, что сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.

https://ria.ru/20210324/mladenets-1602602988.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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ольга врадий, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), солнечногорск, происшествия