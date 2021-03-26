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https://ria.ru/20210326/taliban-1603037339.html
Талибы готовы воевать с иностранными солдатами, если их не выведут в срок
Талибы готовы воевать с иностранными солдатами, если их не выведут в срок
Радикальное движение "Талибан" заявило, что его боевики готовы вести боевые действия с иностранным контингентом, если его не выведут из Афганистана в сроки,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:47
2021-03-26T18:47
джо байден
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило, что его боевики готовы вести боевые действия с иностранным контингентом, если его не выведут из Афганистана в сроки, оговоренные соглашением в Катаре."Если все иностранные войска не будут выведены из Афганистана к определенной дате по соглашению в Дохе, это будет расценено как нарушение договоренности со стороны США… В таком случае Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) будет вынужден продолжить вооруженную борьбу против иностранных сил для освобождения страны", - говорится, в частности, в заявлении, опубликованном в Twitter представителем политбюро "Талибана" Мухаммедом Наимом.Данное заявление появилось после того, как президент США Джо Байден на первой пресс-конференции в качестве главы государства сказал, что Вашингтону по "тактическим причинам" будет сложно вывести войска из Афганистана к 1 мая, как это оговорено в соглашении в Катаре. Талибы подчеркнули свою приверженность данному соглашению и призвали США не нарушать его. В противном случае, добавили они, на американскую сторону ляжет ответственность за продолжение войны в Афганистане.В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и представители движения "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210326/afganistan-1602993544.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/afganistan-1602204426.html
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джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире

Талибы готовы воевать с иностранными солдатами, если их не выведут в срок

18:47 26.03.2021
 
© РИА НовостиПредставители талибов на переговорах в Москве
Представители талибов на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило, что его боевики готовы вести боевые действия с иностранным контингентом, если его не выведут из Афганистана в сроки, оговоренные соглашением в Катаре.
"Если все иностранные войска не будут выведены из Афганистана к определенной дате по соглашению в Дохе, это будет расценено как нарушение договоренности со стороны США… В таком случае Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) будет вынужден продолжить вооруженную борьбу против иностранных сил для освобождения страны", - говорится, в частности, в заявлении, опубликованном в Twitter представителем политбюро "Талибана" Мухаммедом Наимом.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 15:29
В МИД оценили слова Байдена о выводе войск из Афганистана
Данное заявление появилось после того, как президент США Джо Байден на первой пресс-конференции в качестве главы государства сказал, что Вашингтону по "тактическим причинам" будет сложно вывести войска из Афганистана к 1 мая, как это оговорено в соглашении в Катаре. Талибы подчеркнули свою приверженность данному соглашению и призвали США не нарушать его. В противном случае, добавили они, на американскую сторону ляжет ответственность за продолжение войны в Афганистане.
В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и представители движения "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 14:45
С секретной миссией. Глава Пентагона неожиданно прилетел в Афганистан
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Джо БайденАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
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