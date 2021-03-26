https://ria.ru/20210326/taliban-1603037339.html

Талибы готовы воевать с иностранными солдатами, если их не выведут в срок

Талибы готовы воевать с иностранными солдатами, если их не выведут в срок

Радикальное движение "Талибан" заявило, что его боевики готовы вести боевые действия с иностранным контингентом, если его не выведут из Афганистана в сроки,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:47

2021-03-26T18:47

2021-03-26T18:47

джо байден

афганистан

талибан

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило, что его боевики готовы вести боевые действия с иностранным контингентом, если его не выведут из Афганистана в сроки, оговоренные соглашением в Катаре."Если все иностранные войска не будут выведены из Афганистана к определенной дате по соглашению в Дохе, это будет расценено как нарушение договоренности со стороны США… В таком случае Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) будет вынужден продолжить вооруженную борьбу против иностранных сил для освобождения страны", - говорится, в частности, в заявлении, опубликованном в Twitter представителем политбюро "Талибана" Мухаммедом Наимом.Данное заявление появилось после того, как президент США Джо Байден на первой пресс-конференции в качестве главы государства сказал, что Вашингтону по "тактическим причинам" будет сложно вывести войска из Афганистана к 1 мая, как это оговорено в соглашении в Катаре. Талибы подчеркнули свою приверженность данному соглашению и призвали США не нарушать его. В противном случае, добавили они, на американскую сторону ляжет ответственность за продолжение войны в Афганистане.В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и представители движения "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210326/afganistan-1602993544.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/afganistan-1602204426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире