https://ria.ru/20210326/swift-1602911915.html

Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключении от SWIFT

Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключении от SWIFT

Власти РФ должны дипломатическими методами предотвратить отключении России от международной платежной системы SWIFT, в противном случае ее банковская система... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T05:13

2021-03-26T05:13

2021-03-26T12:52

россия

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ должны дипломатическими методами предотвратить отключении России от международной платежной системы SWIFT, в противном случае ее банковская система будет отброшена к уровню 1990-х годов, заявил РИА Новости управляющий партнер KRK Group Даниил Кириков.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что нельзя исключать ни одну из угроз."На банковской системе это отразится в первую очередь значительным снижением количества международных транзакций и, как следствие, падением общей клиентской активности", - полагает Кириков. А для граждан последствия будут еще более тяжелыми."Внутри страны мы можем создать систему без SWIFT или вернуться к более ранним альтернативам, но это негативный сценарий. Во-первых, качество, отказоустойчивость, надежность таких решений ниже. Во-вторых, другие страны не будут менять свои стандарты. Ни в одном клиентском банковском интерфейсе в международных банках, нет возможности переводить не по SWIFT, и вряд ли это станут в спешном порядке дорабатывать", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20210322/swift-1602325266.html

https://ria.ru/20210322/swift-1602293036.html

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россия, экономика