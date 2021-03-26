https://ria.ru/20210326/swift-1602911915.html
Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключении от SWIFT
Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключении от SWIFT
Власти РФ должны дипломатическими методами предотвратить отключении России от международной платежной системы SWIFT, в противном случае ее банковская система... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T05:13
2021-03-26T05:13
2021-03-26T12:52
россия
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ должны дипломатическими методами предотвратить отключении России от международной платежной системы SWIFT, в противном случае ее банковская система будет отброшена к уровню 1990-х годов, заявил РИА Новости управляющий партнер KRK Group Даниил Кириков.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что нельзя исключать ни одну из угроз."На банковской системе это отразится в первую очередь значительным снижением количества международных транзакций и, как следствие, падением общей клиентской активности", - полагает Кириков. А для граждан последствия будут еще более тяжелыми."Внутри страны мы можем создать систему без SWIFT или вернуться к более ранним альтернативам, но это негативный сценарий. Во-первых, качество, отказоустойчивость, надежность таких решений ниже. Во-вторых, другие страны не будут менять свои стандарты. Ни в одном клиентском банковском интерфейсе в международных банках, нет возможности переводить не по SWIFT, и вряд ли это станут в спешном порядке дорабатывать", - полагает эксперт.
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россия, экономика
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Власти РФ
должны дипломатическими методами предотвратить отключении России от международной платежной системы SWIFT, в противном случае ее банковская система будет отброшена к уровню 1990-х годов, заявил РИА Новости управляющий партнер KRK Group Даниил Кириков.
"Государство могло бы выстраивать дипломатический диалог, для того чтобы не допускать изменений, которые дополнительно отрежут нас от внешнего мира и замедлят экономический рост. Иначе нам грозит возврат к банковской системе 90-х", - сказал эксперт.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что нельзя исключать ни одну из угроз.
"На банковской системе это отразится в первую очередь значительным снижением количества международных транзакций и, как следствие, падением общей клиентской активности", - полагает Кириков. А для граждан последствия будут еще более тяжелыми.
"Во-первых, это потенциальное создание дефицита продуктов и услуг, поскольку представительские и дистрибьюторские компании не смогут проводить международные платежи. Во-вторых, это потеря рабочих мест для международных компаний, особенно для малого и среднего бизнеса. В-третьих, это повышение стоимости товаров и услуг, так как предприниматели, чтобы не закрывать бизнес, будут искать обходные пути. Эти обходные решения создадут дополнительный процент в стоимости, который ляжет частично или полностью на плечи клиентов", - сказал Кириков.
"Внутри страны мы можем создать систему без SWIFT или вернуться к более ранним альтернативам, но это негативный сценарий. Во-первых, качество, отказоустойчивость, надежность таких решений ниже. Во-вторых, другие страны не будут менять свои стандарты. Ни в одном клиентском банковском интерфейсе в международных банках, нет возможности переводить не по SWIFT, и вряд ли это станут в спешном порядке дорабатывать", - полагает эксперт.