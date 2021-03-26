https://ria.ru/20210326/student-1602933067.html

Один из погибших от удара током студентов СахГУ пытался спасти друга

Один из погибших от удара током студентов СахГУ пытался спасти друга

Один из погибших в сахалинском общежитии студентов пытался спасти друга и сам стал жертвой электротока, сообщила пресс-служба Сахалинского государственного... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:58

2021-03-26T10:58

2021-03-26T10:58

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Один из погибших в сахалинском общежитии студентов пытался спасти друга и сам стал жертвой электротока, сообщила пресс-служба Сахалинского государственного университета.Ранее сообщалось, что утром в пятницу в одном из общежитий СахГУ мертвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет. Известно, что это студенты первого и второго курсов факультета физики и математики родом из сел Тымовского и Долинского районов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку проводит прокуратура.По версии следствия, причиной смерти молодых людей стало поражение электрическим током от неисправного электротитана. Губернатор Валерий Лимаренко поручил в течение трех дней проверить работу всего электрооборудования в социальных учреждениях региона. Семьям погибших власти выделят по 500 тысяч рублей."По словам очевидцев, на крик из душевой выбежали студенты из соседних комнат и выломали дверь, чтобы вытащить пострадавшего от удара током. Второй студент, который вытаскивал пострадавшего, также получил удар током. Студентам была оказана первая помощь до приезда скорой помощи. Медики боролись за жизнь студентов более 40 минут", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы вуза, о случившемся ночью происшествии студенты сообщили на вахту общежития. Первым на место происшествия прибыл штатный электрик, который проживает в том же общежитии."По предварительной информации, произошло нарушение в работе электротитана. На данный момент его изъял Следственный комитет для проведения экспертизы. Предварительный осмотр места происшествия показал, что протечек в районе электротитана нет, проводка целая, и была замена во всех общежитиях еще в 2016 году. Все электротитаны находятся в изолированных помещениях", - говорится в релизе.По данным пресс-службы, в 2019 году университет прошел полную проверку Ростехнадзора, все выявленные нарушения были устранены.Сейчас общежитие обесточено, идет проверка всех электрических приборов. На месте работают следственные органы, представители прокуратуры, технадзора, службы университета и другие. Изъяты журналы, в которых фиксируются все заявки от студентов по поводу состояния электрики, сантехники.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/proisshestvie-1600359185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), происшествия