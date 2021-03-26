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МГУ и банк ВТБ утвердили стратегию развития фонда "Институт "Вега"
МГУ и банк ВТБ утвердили стратегию развития фонда "Институт "Вега"
Состоялось первое заседание наблюдательного совета фонда содействия развитию науки "Институт “Вега”", где ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:32
2021-03-26T16:32
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
втб
андрей костин (банкир)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Состоялось первое заседание наблюдательного совета фонда содействия развитию науки "Институт “Вега”", где ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и предправления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин утвердили стратегию развития фонда и финансовый план на 2021 год, говорится в сообщении банка.Фонд будет способствовать удовлетворению потребности государства в человеческом капитале в условиях новой экономической реальности, а также снижению оттока высококвалифицированных специалистов из России за рубеж и созданию образовательных программ, отвечающих международным стандартам и требованиям рынка.По словам Костина, фонд сфокусируется также на реализации теоретических исследований, которые имеют прикладной характер.В планах фонда на 2021 год проведение в апреле первой весенней школы для студентов в Сочи совместно с университетом “Сириус”", а в августе — ежегодной летней школы по финансовой математике для студентов. Также студенты получат возможность пройти стажировку в компаниях Группы ВТБ.Поддержка фонда содействия развитию науки "Институт “Вега”" осуществляется в рамках общебанковской программы "Образованная страна".
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виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика

МГУ и банк ВТБ утвердили стратегию развития фонда "Институт "Вега"

16:32 26.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛужнецкая набережная в Москве. На дальнем плане: здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Лужнецкая набережная в Москве. На дальнем плане: здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Состоялось первое заседание наблюдательного совета фонда содействия развитию науки "Институт “Вега”", где ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и предправления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин утвердили стратегию развития фонда и финансовый план на 2021 год, говорится в сообщении банка.
Фонд будет способствовать удовлетворению потребности государства в человеческом капитале в условиях новой экономической реальности, а также снижению оттока высококвалифицированных специалистов из России за рубеж и созданию образовательных программ, отвечающих международным стандартам и требованиям рынка.
"Мы поставили перед собой очень амбициозную и вместе с тем крайне актуальную задачу - запустить такой проект, который в обозримом будущем - в течение буквально нескольких лет - поможет сегодняшним студентам и аспирантам успешно интегрироваться в международную академическую среду. Наука интернациональна, и мы хотим, чтобы наши математики были максимально включены в международное сообщество, но при этом оставались жить и работать в России. Наш проект предполагает многоуровневую работу: привлечение признанных мировых специалистов для чтения лекций и проведений семинаров, а также организация исследовательских групп и лабораторий, что поможет сформировать такую среду, в которой будет возможно быстрое и качественное развитие нового поколения ученых и профессионалов рынка", - цитируется в сообщении Садовничий.
По словам Костина, фонд сфокусируется также на реализации теоретических исследований, которые имеют прикладной характер.
"Когда подобный проект запускается в партнерстве с сильнейшими факультетами МГУ, то я уверен в успехе. Проекты "Института “Вега”" нацелены на создание комфортных условий, которые позволят сосредоточиться на развитии необходимых навыков и компетенций нашим будущим специалистам и в дальнейшем конкурировать с профессионалами международного уровня. Кроме того, фонд сфокусируется на организации конференций и семинаров по повышению квалификации для профессионалов рынка и на реализации теоретических исследований, которые имеют прикладной характер и помогают решать самые актуальные задачи индустрии", - заявил Костин, слова которого приводятся в сообщении.
В планах фонда на 2021 год проведение в апреле первой весенней школы для студентов в Сочи совместно с университетом “Сириус”", а в августе — ежегодной летней школы по финансовой математике для студентов. Также студенты получат возможность пройти стажировку в компаниях Группы ВТБ.
Поддержка фонда содействия развитию науки "Институт “Вега”" осуществляется в рамках общебанковской программы "Образованная страна".
Логотип банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 10:32
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Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваВТБАндрей Костин (банкир)Новости компаний - Экономика
 
 
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