МГУ и банк ВТБ утвердили стратегию развития фонда "Институт "Вега"

"Мы поставили перед собой очень амбициозную и вместе с тем крайне актуальную задачу - запустить такой проект, который в обозримом будущем - в течение буквально нескольких лет - поможет сегодняшним студентам и аспирантам успешно интегрироваться в международную академическую среду. Наука интернациональна, и мы хотим, чтобы наши математики были максимально включены в международное сообщество, но при этом оставались жить и работать в России. Наш проект предполагает многоуровневую работу: привлечение признанных мировых специалистов для чтения лекций и проведений семинаров, а также организация исследовательских групп и лабораторий, что поможет сформировать такую среду, в которой будет возможно быстрое и качественное развитие нового поколения ученых и профессионалов рынка", - цитируется в сообщении Садовничий.