МГУ и банк ВТБ утвердили стратегию развития фонда "Институт "Вега"
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛужнецкая набережная в Москве. На дальнем плане: здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Состоялось первое заседание наблюдательного совета фонда содействия развитию науки "Институт “Вега”", где ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и предправления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин утвердили стратегию развития фонда и финансовый план на 2021 год, говорится в сообщении банка.
Фонд будет способствовать удовлетворению потребности государства в человеческом капитале в условиях новой экономической реальности, а также снижению оттока высококвалифицированных специалистов из России за рубеж и созданию образовательных программ, отвечающих международным стандартам и требованиям рынка.
"Мы поставили перед собой очень амбициозную и вместе с тем крайне актуальную задачу - запустить такой проект, который в обозримом будущем - в течение буквально нескольких лет - поможет сегодняшним студентам и аспирантам успешно интегрироваться в международную академическую среду. Наука интернациональна, и мы хотим, чтобы наши математики были максимально включены в международное сообщество, но при этом оставались жить и работать в России. Наш проект предполагает многоуровневую работу: привлечение признанных мировых специалистов для чтения лекций и проведений семинаров, а также организация исследовательских групп и лабораторий, что поможет сформировать такую среду, в которой будет возможно быстрое и качественное развитие нового поколения ученых и профессионалов рынка", - цитируется в сообщении Садовничий.
По словам Костина, фонд сфокусируется также на реализации теоретических исследований, которые имеют прикладной характер.
"Когда подобный проект запускается в партнерстве с сильнейшими факультетами МГУ, то я уверен в успехе. Проекты "Института “Вега”" нацелены на создание комфортных условий, которые позволят сосредоточиться на развитии необходимых навыков и компетенций нашим будущим специалистам и в дальнейшем конкурировать с профессионалами международного уровня. Кроме того, фонд сфокусируется на организации конференций и семинаров по повышению квалификации для профессионалов рынка и на реализации теоретических исследований, которые имеют прикладной характер и помогают решать самые актуальные задачи индустрии", - заявил Костин, слова которого приводятся в сообщении.
В планах фонда на 2021 год проведение в апреле первой весенней школы для студентов в Сочи совместно с университетом “Сириус”", а в августе — ежегодной летней школы по финансовой математике для студентов. Также студенты получат возможность пройти стажировку в компаниях Группы ВТБ.
Поддержка фонда содействия развитию науки "Институт “Вега”" осуществляется в рамках общебанковской программы "Образованная страна".