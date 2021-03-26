https://ria.ru/20210326/stone-1602953872.html

Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун впервые стала мамой

Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун впервые стала мамой

Американская актриса Эмма Стоун впервые стала мамой, сообщает TMZ. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:59

2021-03-26T12:59

2021-03-26T13:03

шоубиз

шоу-бизнес

беременность

эмили стоун

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун впервые стала мамой, сообщает TMZ. Источник рассказал изданию, что обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" (2016) родила еще 13 марта в одной из клиник Лос-Анджелеса (США), но известно об этом стало только сейчас. Пол ребенка, который появился на свет у Стоун и ее супруга — продюсера и режиссера Дэйва Маккэри, пока неизвестен.Издание уточняет, что последний раз 32-летнюю актрису видели беременной в прошлом месяце. Она выглядела элегантно в черном платье свободного кроя.Стоун и Маккэри познакомились в 2016 году, а в 2017-м у них начались романтические отношения. Они планировали пожениться весной прошлого года, но отложили церемонию из-за пандемии.Осенью 2020 года появилась информация о том, что свадьба все же состоялась, но пара ее не афишировала.

https://ria.ru/20210312/ratajkowski-1600887479.html

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шоу-бизнес, беременность, эмили стоун