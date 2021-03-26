Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210326/stone-1602953872.html
Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун впервые стала мамой
Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун впервые стала мамой
Американская актриса Эмма Стоун впервые стала мамой, сообщает TMZ. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:59
2021-03-26T13:03
шоубиз
шоу-бизнес
беременность
эмили стоун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151574/78/1515747841_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e9377618769974974d526f96eb8dbf3e.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун впервые стала мамой, сообщает TMZ. Источник рассказал изданию, что обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" (2016) родила еще 13 марта в одной из клиник Лос-Анджелеса (США), но известно об этом стало только сейчас. Пол ребенка, который появился на свет у Стоун и ее супруга — продюсера и режиссера Дэйва Маккэри, пока неизвестен.Издание уточняет, что последний раз 32-летнюю актрису видели беременной в прошлом месяце. Она выглядела элегантно в черном платье свободного кроя.Стоун и Маккэри познакомились в 2016 году, а в 2017-м у них начались романтические отношения. Они планировали пожениться весной прошлого года, но отложили церемонию из-за пандемии.Осенью 2020 года появилась информация о том, что свадьба все же состоялась, но пара ее не афишировала.
https://ria.ru/20210312/ratajkowski-1600887479.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151574/78/1515747841_66:0:2861:2096_1920x0_80_0_0_4f138cf60c889f773eb4f4ab4cbad7c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, беременность, эмили стоун

Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун впервые стала мамой

12:59 26.03.2021 (обновлено: 13:03 26.03.2021)
 
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Американская актриса Эмма Стоун перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Американская актриса Эмма Стоун перед церемонией вручения премии Оскар-2018 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун впервые стала мамой, сообщает TMZ.
Источник рассказал изданию, что обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" (2016) родила еще 13 марта в одной из клиник Лос-Анджелеса (США), но известно об этом стало только сейчас.
Пол ребенка, который появился на свет у Стоун и ее супруга — продюсера и режиссера Дэйва Маккэри, пока неизвестен.
Издание уточняет, что последний раз 32-летнюю актрису видели беременной в прошлом месяце. Она выглядела элегантно в черном платье свободного кроя.
Стоун и Маккэри познакомились в 2016 году, а в 2017-м у них начались романтические отношения. Они планировали пожениться весной прошлого года, но отложили церемонию из-за пандемии.
Осенью 2020 года появилась информация о том, что свадьба все же состоялась, но пара ее не афишировала.
Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-МакКлард - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 12:09Шоубиз
Супермодель Эмили Ратаковски впервые стала мамой
 
ШоубизШоу-бизнесбеременностьЭмили Стоун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
Лента новостейМолния