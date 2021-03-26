https://ria.ru/20210326/stendap-1602990318.html

Ролик стендап-комика помог возбудить дело о мошенничестве

Ролик стендап-комика помог возбудить дело о мошенничестве

Следствие обратилось в Перовский суд Москвы с ходатайством об аресте за мошенничество риэлтора Максима Савосина, внимание к деятельности которого привлёк... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:12

2021-03-26T15:12

2021-03-26T15:12

youtube

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Следствие обратилось в Перовский суд Москвы с ходатайством об аресте за мошенничество риэлтора Максима Савосина, внимание к деятельности которого привлёк стендап-комик Салават Дюсенгалиев, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Хальзов.Ролик Дюсенгалиева был опубликован в начале марта на YouTube, в нем комик рассказал, что его обманул риэлтор Савосин, взявший задаток за съемную квартиру в размере 5 тысяч рублей и переставший выходить на связь. Тогда артист обратился в полицию и нашел в интернете людей, которые, предположительно, также пострадали от Савосина. Всего их было не менее 70 человек, некоторые из них теряли более крупные деньги, "пятьдесят, семьдесят, сто тысяч рублей".Дюсенгалиев во время стендапа отметил, что этой группой предпринимались различные попытки привлечь риэлтора к ответственности, однако правоохранители должным образом не реагировали на жалобы и заявления.Как рассказал Хальзов, правоохранители задержали его подзащитного Савосина после того, как ролик комика стал популярным."Действительно, потерпевшие писали заявления, но они складывались в макулатуру, движения по ним не было. Опера мне сказали, что ролик посмотрел прокурор Перовского района, после чего дал соответствующую команду. Сегодня вечером суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признает, мы считаем, что в его действиях нет состава преступления, это обычные отношения риэлтора и клиента", - рассказал собеседник агентства.Защитник подчеркнул, что в настоящее время потерпевшими по делу проходят три человека, Дюсенгалиева среди них нет.По статье "мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину" Савосину грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до 5 лет.

https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602454192.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, москва, происшествия