https://ria.ru/20210326/sputnik-v-1602978389.html

Один из регионов Италии договорился о поставках "Спутника V"

Один из регионов Италии договорился о поставках "Спутника V"

Итальянская область Кампания договорилась о приобретении партии вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", но ожидает одобрения препарата со стороны... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:28

2021-03-26T14:28

2021-03-26T14:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кампания (италия)

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:109:3230:1926_1920x0_80_0_0_ce0dce7413a2b7b164c4042037b16d29.jpg

РИМ, 26 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская область Кампания договорилась о приобретении партии вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", но ожидает одобрения препарата со стороны европейских и итальянских регуляторов, заявили РИА Новости в руководстве региона."Мы заключили контракт, но он пока (не действует - ред.), если нет одобрения со стороны Aifa (Итальянского агентства по лекарственным средствам) и EMA (Европейского агентства)", - сказал Паоло Руссо пресс-секретарь президента области.Закупка, отметил Руссо, со стороны Кампании поручена посреднику, компании Human Vaccine."Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

кампания (италия)

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кампания (италия), италия, в мире