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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/sputnik-v-1602978389.html
Один из регионов Италии договорился о поставках "Спутника V"
Один из регионов Италии договорился о поставках "Спутника V"
Итальянская область Кампания договорилась о приобретении партии вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", но ожидает одобрения препарата со стороны... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:28
2021-03-26T14:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кампания (италия)
италия
в мире
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РИМ, 26 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская область Кампания договорилась о приобретении партии вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", но ожидает одобрения препарата со стороны европейских и итальянских регуляторов, заявили РИА Новости в руководстве региона."Мы заключили контракт, но он пока (не действует - ред.), если нет одобрения со стороны Aifa (Итальянского агентства по лекарственным средствам) и EMA (Европейского агентства)", - сказал Паоло Руссо пресс-секретарь президента области.Закупка, отметил Руссо, со стороны Кампании поручена посреднику, компании Human Vaccine."Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кампания (италия), италия, в мире

Один из регионов Италии договорился о поставках "Спутника V"

14:28 26.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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РИМ, 26 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская область Кампания договорилась о приобретении партии вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", но ожидает одобрения препарата со стороны европейских и итальянских регуляторов, заявили РИА Новости в руководстве региона.
"Мы заключили контракт, но он пока (не действует - ред.), если нет одобрения со стороны Aifa (Итальянского агентства по лекарственным средствам) и EMA (Европейского агентства)", - сказал Паоло Руссо пресс-секретарь президента области.
Закупка, отметил Руссо, со стороны Кампании поручена посреднику, компании Human Vaccine.
"Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кампания (Италия)ИталияВ мире
 
 
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