https://ria.ru/20210326/sputnik-1603031311.html

"Роскосмос" отложил на год запуск спутника наблюдения Земли

"Роскосмос" отложил на год запуск спутника наблюдения Земли

Запуск четвертого космического аппарата для наблюдения Земли "Ресурс-П" отложен с 2021 года на 2022-й, следует из материалов "Роскосмоса", опубликованных на... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:15

2021-03-26T18:15

2021-03-26T18:15

наука

земля

плесецк (космодром)

космос - риа наука

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/17291/58/172915863_0:833:3205:2636_1920x0_80_0_0_7cc8896a0aa97945a65d520121303ff1.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Запуск четвертого космического аппарата для наблюдения Земли "Ресурс-П" отложен с 2021 года на 2022-й, следует из материалов "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.В 2013-2016 годах были запущены три спутника "Ресурс-П", один-два из которых сейчас работают. Запуски четвертого и пятого аппаратов изначально намечались в 2018-2019 годах, но постоянно сдвигаются.В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт четвертого "Ресурса-П" могут перенести на 2022 год."Космический аппарат "Ресурс-П" номер 4 - срок изготовления, поставки и транспортировки на космодром Байконур в ноябре 2022 года", - говорится в материалах "Роскосмоса" на госзакупках.В августе 2020 года генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Дмитрий Баранов объяснил РИА Новости, что причиной сдвижек стартов "Ресурсов-П" является отсутствие ряда комплектующих, поставляемых внешними предприятиями.Спутники "Ресурс-П" запускаются ракетами-носителями "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Выведение на орбиту пятого аппарата намечается в 2022 году. Ожидается, что в 2023-2024 годах состоятся запуски спутников нового поколения "Ресурс-ПМ" ракетами "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/kosmos-1600441568.html

https://ria.ru/20210309/kosmoproekty-1600526446.html

земля

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, плесецк (космодром), космос - риа наука, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), байконур (город)