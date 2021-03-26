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Наука
https://ria.ru/20210326/sputnik-1603031311.html
"Роскосмос" отложил на год запуск спутника наблюдения Земли
"Роскосмос" отложил на год запуск спутника наблюдения Земли
Запуск четвертого космического аппарата для наблюдения Земли "Ресурс-П" отложен с 2021 года на 2022-й, следует из материалов "Роскосмоса", опубликованных на... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:15
2021-03-26T18:15
наука
земля
плесецк (космодром)
космос - риа наука
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
байконур (город)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Запуск четвертого космического аппарата для наблюдения Земли "Ресурс-П" отложен с 2021 года на 2022-й, следует из материалов "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.В 2013-2016 годах были запущены три спутника "Ресурс-П", один-два из которых сейчас работают. Запуски четвертого и пятого аппаратов изначально намечались в 2018-2019 годах, но постоянно сдвигаются.В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт четвертого "Ресурса-П" могут перенести на 2022 год."Космический аппарат "Ресурс-П" номер 4 - срок изготовления, поставки и транспортировки на космодром Байконур в ноябре 2022 года", - говорится в материалах "Роскосмоса" на госзакупках.В августе 2020 года генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Дмитрий Баранов объяснил РИА Новости, что причиной сдвижек стартов "Ресурсов-П" является отсутствие ряда комплектующих, поставляемых внешними предприятиями.Спутники "Ресурс-П" запускаются ракетами-носителями "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Выведение на орбиту пятого аппарата намечается в 2022 году. Ожидается, что в 2023-2024 годах состоятся запуски спутников нового поколения "Ресурс-ПМ" ракетами "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/kosmos-1600441568.html
https://ria.ru/20210309/kosmoproekty-1600526446.html
земля
байконур (город)
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земля, плесецк (космодром), космос - риа наука, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), байконур (город)

"Роскосмос" отложил на год запуск спутника наблюдения Земли

18:15 26.03.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСнимок Земли из космоса
Снимок Земли из космоса - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Запуск четвертого космического аппарата для наблюдения Земли "Ресурс-П" отложен с 2021 года на 2022-й, следует из материалов "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.
В 2013-2016 годах были запущены три спутника "Ресурс-П", один-два из которых сейчас работают. Запуски четвертого и пятого аппаратов изначально намечались в 2018-2019 годах, но постоянно сдвигаются.
В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт четвертого "Ресурса-П" могут перенести на 2022 год.
"Космический аппарат "Ресурс-П" номер 4 - срок изготовления, поставки и транспортировки на космодром Байконур в ноябре 2022 года", - говорится в материалах "Роскосмоса" на госзакупках.
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 12:37Сказано в эфире
Эксперт объяснил обеспокоенность США космическими возможностями России
В августе 2020 года генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Дмитрий Баранов объяснил РИА Новости, что причиной сдвижек стартов "Ресурсов-П" является отсутствие ряда комплектующих, поставляемых внешними предприятиями.
Спутники "Ресурс-П" запускаются ракетами-носителями "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Выведение на орбиту пятого аппарата намечается в 2022 году. Ожидается, что в 2023-2024 годах состоятся запуски спутников нового поколения "Ресурс-ПМ" ракетами "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства.
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 20:00
Совместные космические проекты России с зарубежными партнерами
 
НаукаЗемляПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Байконур (город)
 
 
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