https://ria.ru/20210326/sputnik-1602986421.html
МИД рассказал о росте спроса на "Спутник V" в Евросоюзе
МИД рассказал о росте спроса на "Спутник V" в Евросоюзе
Спрос на российскую вакцину "Спутник V" растет в ЕС в геометрической прогрессии, Россия надеется, что рассуждения в ЕК об отсутствии необходимости в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:59
2021-03-26T14:59
2021-03-26T14:59
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
мария захарова
the lancet
здоровье - общество
еврокомиссия
европа
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спрос на российскую вакцину "Спутник V" растет в ЕС в геометрической прогрессии, Россия надеется, что рассуждения в ЕК об отсутствии необходимости в централизованных закупках не скажется на регистрации вакцины в Европе, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание на публичные рассуждения ряда представителей ЕК, включая еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона об отсутствии необходимости в централизованный закупках ЕС российского препарата "Спутник V"", - сказала она.Он отметила, что Еврокомиссия продолжает курс на сотрудничество исключительно с западными компаниями из ЕС, США и Великобритании по поставкам вакцин.Захарова напомнила, что "Спутник V" был зарегистрирован в Минздраве России еще в августе прошлого года. С этого же момента "заинтересованным иностранным партнерам было предложено принять участие в его совместных исследованиях, согласовать параметры поставок, возможность обсудить локализацию производства"."Тем не менее, даже сейчас, когда эффективность и безопасность "Спутник V" не вызывает ни у кого сомнений, после того, как мировой спрос на эту вакцину растет в геометрической прогрессии, в том числе со стороны самих стран ЕС, господин Бретон категорично отвергает потребности ЕС в российском препарате", - сказала Захарова, задавшись вопросом, не политизированный ли это подход."Хотелось бы надеяться, что подобное отношение к "Спутнику V" со стороны Еврокомиссии... не скажется на темпах рассмотрения внесенной Россией заявки на регистрацию отечественной вакцины европейским агентством по лекарственным средствам", - сказала она.Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, the lancet, здоровье - общество, еврокомиссия, европа, в мире
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Спрос на российскую вакцину "Спутник V" растет в ЕС в геометрической прогрессии, Россия надеется, что рассуждения в ЕК об отсутствии необходимости в централизованных закупках не скажется на регистрации вакцины в Европе
, заявила на брифинге в Москве
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Мы обратили внимание на публичные рассуждения ряда представителей ЕК, включая еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона об отсутствии необходимости в централизованный закупках ЕС российского препарата "Спутник V"", - сказала она.
Он отметила, что Еврокомиссия
продолжает курс на сотрудничество исключительно с западными компаниями из ЕС, США
и Великобритании
по поставкам вакцин.
Захарова напомнила, что "Спутник V" был зарегистрирован в Минздраве России еще в августе прошлого года. С этого же момента "заинтересованным иностранным партнерам было предложено принять участие в его совместных исследованиях, согласовать параметры поставок, возможность обсудить локализацию производства".
"Тем не менее, даже сейчас, когда эффективность и безопасность "Спутник V" не вызывает ни у кого сомнений, после того, как мировой спрос на эту вакцину растет в геометрической прогрессии, в том числе со стороны самих стран ЕС, господин Бретон категорично отвергает потребности ЕС в российском препарате", - сказала Захарова, задавшись вопросом, не политизированный ли это подход.
"Хотелось бы надеяться, что подобное отношение к "Спутнику V" со стороны Еврокомиссии... не скажется на темпах рассмотрения внесенной Россией заявки на регистрацию отечественной вакцины европейским агентством по лекарственным средствам", - сказала она.
Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet
. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.