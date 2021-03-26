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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210326/sostyazaniya-1602956285.html
Военнослужащие НОАК примут участие в "Саянском марше"
Военнослужащие НОАК примут участие в "Саянском марше"
По приглашению Министерства обороны РФ военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправятся в Россию для участия в состязаниях по ведению боя и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:41
2021-03-26T12:41
россия-китай: главное
минобороны кнр
народно-освободительная армия китая
китай
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МОСКВА, 26 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". По приглашению Министерства обороны РФ военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправятся в Россию для участия в состязаниях по ведению боя и маршу на заснеженной местности, которые пройдут с 4 по 20 апреля. Состязание, известное как "Саянский марш", проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ) 2021 года, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.Вооруженные силы Китая впервые отправят команду для участия в данном конкурсе, сообщил он.Помимо "Саянского марша", в 2021 году китайские военные примут участие в ряде других зарубежных конкурсов в рамках АрМИ-2021, а три важных состязания пройдут в Китае, добавил официальный представитель МО КНР.
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минобороны кнр, народно-освободительная армия китая, китай

Военнослужащие НОАК примут участие в "Саянском марше"

12:41 26.03.2021
 
© AFP 2021 / STRВоеннослужащие НОАК во время патрулирования границы в районе перевала Хунджераб в Кашгаре
Военнослужащие НОАК во время патрулирования границы в районе перевала Хунджераб в Кашгаре - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AFP 2021 / STR
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МОСКВА, 26 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". По приглашению Министерства обороны РФ военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправятся в Россию для участия в состязаниях по ведению боя и маршу на заснеженной местности, которые пройдут с 4 по 20 апреля.
Состязание, известное как "Саянский марш", проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ) 2021 года, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.
Вооруженные силы Китая впервые отправят команду для участия в данном конкурсе, сообщил он.
Помимо "Саянского марша", в 2021 году китайские военные примут участие в ряде других зарубежных конкурсов в рамках АрМИ-2021, а три важных состязания пройдут в Китае, добавил официальный представитель МО КНР.
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