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Экс-кандидат в президенты Сербии рассказал о расколе внутри страны
Экс-кандидат в президенты Сербии рассказал о расколе внутри страны
Лидер Народного движения свободы, экс-кандидат в президенты Сербии Мирослав Парович в ходе двухдневного визита в Москву рассказал российской стороне об... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:59
2021-03-26T10:59
россия
александр вучич
сербия
косово
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер Народного движения свободы, экс-кандидат в президенты Сербии Мирослав Парович в ходе двухдневного визита в Москву рассказал российской стороне об актуальной политической ситуации в его стране и разгорающемся кризисе, который, по мнению политика, может поставить под угрозу сербско-российские отношения."Я очень рад снова оказаться в России после затяжного локдауна у нас в стране. В Москве я встречался с депутатами Государственной Думы, другими важными высокопоставленными должностными лицами, специализирующимися в разных сферах, международной политике, безопасности, защиты от иностранного вмешательства и обороны. Главная цель моего визита - познакомить моих собеседников с актуальной политической ситуацией в стране и глубоким политическим кризисом, разгорающимся сейчас в стране (в ситуации с Косово - ред.), и который может поставить под угрозу сербско-российские отношения", - сказал РИА Новости Парович.Парович добавил, что в ходе встреч с российской стороной он хотел услышать от людей, принимающих решения в России, их оценки развития постковидного мира.Ранее ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова прогнозировала, что Запад будет продолжать давить на руководство Сербии, чтобы оно признало Косово, а если президент Александр Вучич этого не сделает, то будет его смещать.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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россия, александр вучич, сербия, косово, в мире

Экс-кандидат в президенты Сербии рассказал о расколе внутри страны

10:59 26.03.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicСербы Косово с флагом Сербии во время митинга
Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер Народного движения свободы, экс-кандидат в президенты Сербии Мирослав Парович в ходе двухдневного визита в Москву рассказал российской стороне об актуальной политической ситуации в его стране и разгорающемся кризисе, который, по мнению политика, может поставить под угрозу сербско-российские отношения.
"Я очень рад снова оказаться в России после затяжного локдауна у нас в стране. В Москве я встречался с депутатами Государственной Думы, другими важными высокопоставленными должностными лицами, специализирующимися в разных сферах, международной политике, безопасности, защиты от иностранного вмешательства и обороны. Главная цель моего визита - познакомить моих собеседников с актуальной политической ситуацией в стране и глубоким политическим кризисом, разгорающимся сейчас в стране (в ситуации с Косово - ред.), и который может поставить под угрозу сербско-российские отношения", - сказал РИА Новости Парович.
"Я говорю о кризисе, в первую очередь, потому, что внутриполитический кризис - это возможность для внешнего фактора, с помощью политического проектирования вынудить страну пойти под одному из двух путей: или навязать актуальной власти определенные уступки, не соответствующие государственным интересам, или поставить режим под угрозу смены на более "сговорчивый", отвечающий интересам западных государств. Ни один из этих двух вариантов не подразумевает улучшения отношений с Россией", - считает он.
Парович добавил, что в ходе встреч с российской стороной он хотел услышать от людей, принимающих решения в России, их оценки развития постковидного мира.
Ранее ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова прогнозировала, что Запад будет продолжать давить на руководство Сербии, чтобы оно признало Косово, а если президент Александр Вучич этого не сделает, то будет его смещать.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 12:10
Премьер Сербии назвала попыткой переворота прослушку разговоров Вучича
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
 
РоссияАлександр ВучичСербияКосовоВ мире
 
 
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