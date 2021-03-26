https://ria.ru/20210326/serbiya-1602933270.html

Экс-кандидат в президенты Сербии рассказал о расколе внутри страны

Экс-кандидат в президенты Сербии рассказал о расколе внутри страны

Лидер Народного движения свободы, экс-кандидат в президенты Сербии Мирослав Парович в ходе двухдневного визита в Москву рассказал российской стороне об... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:59

2021-03-26T10:59

2021-03-26T10:59

россия

александр вучич

сербия

косово

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер Народного движения свободы, экс-кандидат в президенты Сербии Мирослав Парович в ходе двухдневного визита в Москву рассказал российской стороне об актуальной политической ситуации в его стране и разгорающемся кризисе, который, по мнению политика, может поставить под угрозу сербско-российские отношения."Я очень рад снова оказаться в России после затяжного локдауна у нас в стране. В Москве я встречался с депутатами Государственной Думы, другими важными высокопоставленными должностными лицами, специализирующимися в разных сферах, международной политике, безопасности, защиты от иностранного вмешательства и обороны. Главная цель моего визита - познакомить моих собеседников с актуальной политической ситуацией в стране и глубоким политическим кризисом, разгорающимся сейчас в стране (в ситуации с Косово - ред.), и который может поставить под угрозу сербско-российские отношения", - сказал РИА Новости Парович.Парович добавил, что в ходе встреч с российской стороной он хотел услышать от людей, принимающих решения в России, их оценки развития постковидного мира.Ранее ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова прогнозировала, что Запад будет продолжать давить на руководство Сербии, чтобы оно признало Косово, а если президент Александр Вучич этого не сделает, то будет его смещать.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20210308/proslushka-1600341802.html

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россия, александр вучич, сербия, косово, в мире