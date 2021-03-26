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https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602942378.html
МИД прокомментировал новые персональные санкции ЕС против россиян
МИД прокомментировал новые персональные санкции ЕС против россиян
Москва не удивлена решением Евросоюза о введении санкций против российских граждан, такая неправомерная политика Брюсселя противоречит международному праву,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:32
2021-03-26T11:32
мария захарова
евросоюз
москва
ливия
южный судан
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва не удивлена решением Евросоюза о введении санкций против российских граждан, такая неправомерная политика Брюсселя противоречит международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Министры иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале."В противовес нормальному сотрудничеству в международных делах Запад противопоставляет политику односторонних санкций. Это действительно стала уже политика, плохая традиция, которую нужно искоренять. Но, к сожалению, наши западные партнёры, наоборот, ее только наращивают. Понимая все эти тенденции, мы не удивлены были решением Совета ЕС от 22 марта о введении очередных ограничительных мер в отношении двух российских граждан, а также представителей ряда других государств в рамках глобального режима правочеловеческих санкций ЕС", - сказала Захарова на брифинге."Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, она противоречит международному праву. Такая линия ведёт к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах, она чревата усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений. Мы выступаем категорически против политизации правочеловеческой проблематики", - добавила Захарова.
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мария захарова, евросоюз, москва, ливия, южный судан, в мире

МИД прокомментировал новые персональные санкции ЕС против россиян

11:32 26.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва не удивлена решением Евросоюза о введении санкций против российских граждан, такая неправомерная политика Брюсселя противоречит международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Министры иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале.
"В противовес нормальному сотрудничеству в международных делах Запад противопоставляет политику односторонних санкций. Это действительно стала уже политика, плохая традиция, которую нужно искоренять. Но, к сожалению, наши западные партнёры, наоборот, ее только наращивают. Понимая все эти тенденции, мы не удивлены были решением Совета ЕС от 22 марта о введении очередных ограничительных мер в отношении двух российских граждан, а также представителей ряда других государств в рамках глобального режима правочеловеческих санкций ЕС", - сказала Захарова на брифинге.
"Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, она противоречит международному праву. Такая линия ведёт к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах, она чревата усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений. Мы выступаем категорически против политизации правочеловеческой проблематики", - добавила Захарова.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
06:21
Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям
 
Мария ЗахароваЕвросоюзМоскваЛивияЮжный СуданВ мире
 
 
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