https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602942378.html

МИД прокомментировал новые персональные санкции ЕС против россиян

МИД прокомментировал новые персональные санкции ЕС против россиян

Москва не удивлена решением Евросоюза о введении санкций против российских граждан, такая неправомерная политика Брюсселя противоречит международному праву,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:32

2021-03-26T11:32

2021-03-26T11:32

мария захарова

евросоюз

москва

ливия

южный судан

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва не удивлена решением Евросоюза о введении санкций против российских граждан, такая неправомерная политика Брюсселя противоречит международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Министры иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале."В противовес нормальному сотрудничеству в международных делах Запад противопоставляет политику односторонних санкций. Это действительно стала уже политика, плохая традиция, которую нужно искоренять. Но, к сожалению, наши западные партнёры, наоборот, ее только наращивают. Понимая все эти тенденции, мы не удивлены были решением Совета ЕС от 22 марта о введении очередных ограничительных мер в отношении двух российских граждан, а также представителей ряда других государств в рамках глобального режима правочеловеческих санкций ЕС", - сказала Захарова на брифинге."Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, она противоречит международному праву. Такая линия ведёт к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах, она чревата усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений. Мы выступаем категорически против политизации правочеловеческой проблематики", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602912616.html

москва

ливия

южный судан

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мария захарова, евросоюз, москва, ливия, южный судан, в мире