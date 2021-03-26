Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602912616.html
Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям
Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям
В администрации США сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T06:21
2021-03-26T09:02
россия
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_472a582cd4766470c78f631b862e893e.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В администрации США сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times.В частности, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, выдвинутая на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза.Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и "Русала", которые ввели в 2018 году. Ограничения вызвали рост цен на рынке алюминия, и их отменили после "косметической перетасовки" акций российской компании.Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds, санкции по этому поводу анонсированы на 2 июня.Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то, кроме нескольких бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, пишет FT. По мнению издания, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, при этом отменить их гораздо сложнее.В начале марта Евросоюз впервые ввел ограничения в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Вслед за ЕС о введении санкций заявили и США. Все они касаются руководителей российских правоохранительных органов. Помимо этого, Вашингтон также включил в список 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Через 90 дней Вашингтон должен ввести второй пакет.В российском МИД заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены — политика ограничений не достигает цели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210325/sevpotok-1602771657.html
https://ria.ru/20210325/nato-1602697806.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/sanktsii-1602642605.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56e7ca16e3e2364dbded502e67bd98b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, экономика

Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям

06:21 26.03.2021 (обновлено: 09:02 26.03.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В администрации США сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times.
В частности, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, выдвинутая на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 11:28
"От слов к действиям". В ЕП призвали бороться против санкций США
Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и "Русала", которые ввели в 2018 году. Ограничения вызвали рост цен на рынке алюминия, и их отменили после "косметической перетасовки" акций российской компании.
Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds, санкции по этому поводу анонсированы на 2 июня.
Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то, кроме нескольких бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, пишет FT. По мнению издания, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, при этом отменить их гораздо сложнее.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 08:00
"Отвечать будем вместе". Кого в НАТО считают угрозой, помимо России
В начале марта Евросоюз впервые ввел ограничения в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Вслед за ЕС о введении санкций заявили и США. Все они касаются руководителей российских правоохранительных органов. Помимо этого, Вашингтон также включил в список 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Через 90 дней Вашингтон должен ввести второй пакет.
В российском МИД заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены — политика ограничений не достигает цели.
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:32
В России не исключили разрыва контрактов с США из-за санкций
 
РоссияСШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Антигуа и Барбуда зарегистрировала вакцину "Спутник V"
13:04Кремль прокомментировал заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
13:04В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
13:01Путин в пятницу вечером может провести телефонный разговор
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
Лента новостейМолния