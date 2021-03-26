Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям
06:21 26.03.2021 (обновлено: 09:02 26.03.2021)
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В администрации США сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times.
В частности, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, выдвинутая на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза.
Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и "Русала", которые ввели в 2018 году. Ограничения вызвали рост цен на рынке алюминия, и их отменили после "косметической перетасовки" акций российской компании.
Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds, санкции по этому поводу анонсированы на 2 июня.
Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то, кроме нескольких бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, пишет FT. По мнению издания, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, при этом отменить их гораздо сложнее.
В начале марта Евросоюз впервые ввел ограничения в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Вслед за ЕС о введении санкций заявили и США. Все они касаются руководителей российских правоохранительных органов. Помимо этого, Вашингтон также включил в список 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Через 90 дней Вашингтон должен ввести второй пакет.
В российском МИД заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены — политика ограничений не достигает цели.
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