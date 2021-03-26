https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602912616.html

Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям

Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям

В администрации США сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T06:21

2021-03-26T06:21

2021-03-26T09:02

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В администрации США сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times.В частности, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, выдвинутая на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза.Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и "Русала", которые ввели в 2018 году. Ограничения вызвали рост цен на рынке алюминия, и их отменили после "косметической перетасовки" акций российской компании.Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds, санкции по этому поводу анонсированы на 2 июня.Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то, кроме нескольких бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, пишет FT. По мнению издания, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, при этом отменить их гораздо сложнее.В начале марта Евросоюз впервые ввел ограничения в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Вслед за ЕС о введении санкций заявили и США. Все они касаются руководителей российских правоохранительных органов. Помимо этого, Вашингтон также включил в список 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Через 90 дней Вашингтон должен ввести второй пакет.В российском МИД заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены — политика ограничений не достигает цели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/sevpotok-1602771657.html

https://ria.ru/20210325/nato-1602697806.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/sanktsii-1602642605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, экономика