https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602908798.html

Китай введет ответные санкции против Великобритании

Китай введет ответные санкции против Великобритании

Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций Великобритании в ответ на односторонние санкции из-за Синьцзяна, следует из заявления МИД КНР. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T02:28

2021-03-26T02:28

2021-03-26T04:59

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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций Великобритании в ответ на односторонние санкции из-за Синьцзяна, следует из заявления МИД КНР.Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против Пекина также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда других европейских государств, в частности Франции, Германии и Италии.В санкционном списке оказались член британского парламента Том Тугендат, бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, член парламента Великобритании Нил О'брайэн, член Палаты лордов Дэвид Элтон, член парламента Великобритании Тим Лоутон, член парламента Великобритании Нус Гани, член Палаты лордов Хелена Кеннеди, адвокат Джеффри Найс, специалист по изучению Китая, автор публикаций об уйгурах Джоан Смит Финлей, организаций China Research Group, комиссия по правам человека Консервативной партии, организация Уйгурский трибунал, которая занимается расследованием преступлений против уйгуров и других мусульманских меньшинств в Китае, а также объединение адвокатов Essex Court Chambers.Всем лицам, попавшим в санкционный список, а также членам их семей, запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и в Макао. Их имущество в Китае будет заморожено, китайским граждан и организациям запрещено с ним вести бизнес.В ведомстве отметили, что Китай настроен решительно на защиту своего суверенитета, безопасности и интересов развития."Китай оставляет за собой право на дальнейшие меры. Мы настоятельно призываем Великобританию не идти дальше по этому неверному пути, в противном случае Китай примет дальнейшие решительные ограничительные меры", - говорится в заявлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/otvet-1602878889.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/baltiya-1602805632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, китай, в мире