https://ria.ru/20210326/samolety-1603020462.html

Российские МиГ-31 впервые пролетели с дозаправкой над Северным полюсом

Российские МиГ-31 впервые пролетели с дозаправкой над Северным полюсом

Два российских истребителя-перехватчика МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:30

2021-03-26T17:30

2021-03-26T17:50

николай евменов

северный полюс

миг-31

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Два российских истребителя-перехватчика МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов."В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнен... полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса", - сказал он, докладывая верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ президенту России Владимиру Путину.Полет прошел в рамках комплексной экспедиции "Умка-21".

https://ria.ru/20210312/istrebiteli-1600916383.html

северный полюс

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2021

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Кадры первого полета МиГ-31 над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе Кадры первого полета МиГ-31 над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе 2021-03-26T17:30 true PT0M17S

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николай евменов, северный полюс, миг-31, владимир путин, безопасность