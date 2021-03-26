https://ria.ru/20210326/samolety-1603020462.html
Российские МиГ-31 впервые пролетели с дозаправкой над Северным полюсом
Российские МиГ-31 впервые пролетели с дозаправкой над Северным полюсом
Два российских истребителя-перехватчика МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:30
2021-03-26T17:30
2021-03-26T17:50
николай евменов
северный полюс
миг-31
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Два российских истребителя-перехватчика МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов."В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнен... полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса", - сказал он, докладывая верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ президенту России Владимиру Путину.Полет прошел в рамках комплексной экспедиции "Умка-21".
https://ria.ru/20210312/istrebiteli-1600916383.html
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Кадры первого полета МиГ-31 над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе
Кадры первого полета МиГ-31 над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе
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николай евменов, северный полюс, миг-31, владимир путин, безопасность