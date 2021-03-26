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В Чехии боевой самолет "потерял" фонарь кабины во время полета
В Чехии боевой самолет "потерял" фонарь кабины во время полета
У легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159, принадлежащего чешским ВВС, во время тренировочного полета отвалился фонарь кабины, о происшествии в... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-26T20:58
2021-03-26T20:58
2021-03-27T04:47
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ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. У легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159, принадлежащего чешским ВВС, во время тренировочного полета отвалился фонарь кабины, о происшествии в пятницу информировала журналистов представитель генштаба Магдалена Дворжакова."Экипаж среагировал на это согласно инструкции, снизив высоту полета, после чего он благополучно сел на своем аэродроме. Крышка кабины была найдена в поле. Никто не пострадал", - сказала Дворжакова.По словам Дворжаковой, причины происшествия изучает комиссия из специалистов ВВС и минобороны, а также представителей завода-производителя Aero Vodochody, который находится неподалеку от Праги. Полеты самолетов L-159 временно приостановлены.Ранее подобный случай также с двухместным вариантом самолета L-159 произошел в 2016 году. Тогда причиной происшествия, по данным генштаба, был признан человеческий фактор.
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чехия, прага, в мире
ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. У легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159, принадлежащего чешским ВВС, во время тренировочного полета отвалился фонарь кабины, о происшествии в пятницу информировала журналистов представитель генштаба Магдалена Дворжакова.
"Экипаж среагировал на это согласно инструкции, снизив высоту полета, после чего он благополучно сел на своем аэродроме. Крышка кабины была найдена в поле. Никто не пострадал", - сказала Дворжакова.
По словам Дворжаковой, причины происшествия изучает комиссия из специалистов ВВС и минобороны, а также представителей завода-производителя Aero Vodochody, который находится неподалеку от Праги. Полеты самолетов L-159 временно приостановлены.
Ранее подобный случай также с двухместным вариантом самолета L-159 произошел в 2016 году. Тогда причиной происшествия, по данным генштаба, был признан человеческий фактор.