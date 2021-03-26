https://ria.ru/20210326/samolet-1603055093.html

В Чехии боевой самолет "потерял" фонарь кабины во время полета

В Чехии боевой самолет "потерял" фонарь кабины во время полета

У легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159, принадлежащего чешским ВВС, во время тренировочного полета отвалился фонарь кабины, о происшествии в... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-26T20:58

2021-03-26T20:58

2021-03-27T04:47

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ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. У легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159, принадлежащего чешским ВВС, во время тренировочного полета отвалился фонарь кабины, о происшествии в пятницу информировала журналистов представитель генштаба Магдалена Дворжакова."Экипаж среагировал на это согласно инструкции, снизив высоту полета, после чего он благополучно сел на своем аэродроме. Крышка кабины была найдена в поле. Никто не пострадал", - сказала Дворжакова.По словам Дворжаковой, причины происшествия изучает комиссия из специалистов ВВС и минобороны, а также представителей завода-производителя Aero Vodochody, который находится неподалеку от Праги. Полеты самолетов L-159 временно приостановлены.Ранее подобный случай также с двухместным вариантом самолета L-159 произошел в 2016 году. Тогда причиной происшествия, по данным генштаба, был признан человеческий фактор.

https://radiosputnik.ria.ru/20200226/1565252889.html

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