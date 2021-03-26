https://ria.ru/20210326/sakhalin-1602913276.html

Очевидцы раскрыли подробности гибели двух студентов на Сахалине

Очевидцы раскрыли подробности гибели двух студентов на Сахалине

Соседи двух студентов, найденных накануне мертвыми в одном из общежитий СахГУ, рассказали местному изданию РИА "Сахалин-Курилы" подробности случившегося. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T07:02

2021-03-26T07:02

2021-03-26T10:06

валерий лимаренко

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Соседи двух студентов, найденных накануне мертвыми в одном из общежитий СахГУ, рассказали местному изданию РИА "Сахалин-Курилы" подробности случившегося.Тела двоих студентов 18 и 19 лет обнаружили в пятницу утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку проводит прокуратура. По одной из версий, молодые люди погибли из-за удара током от неисправного электротитана.По словам очевидцев происшествия, накануне вечером жильцы общежития услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых, где в тот момент находился постоялец. Двое молодых людей, выломав дверь, вошли внутрь, а когда один из них попытался закрыть включенный кран, его ударило током. "Ударило так сильно, что его откинуло и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим", — пояснила одна из студенток.Как рассказала другая девушка, проблемы с электрикой (в частности, с водонагревателями) случались и раньше. Однако, по ее словам, в администрации общежития на жалобы студентов отвечали "ничего страшного".Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее сообщил, что после инцидента в социальных учреждениях региона проверят работу всего электрического оборудования.

https://ria.ru/20210325/vertolet-1602897636.html

https://ria.ru/20210326/dtp-1602912822.html

сахалин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий лимаренко, сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия