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Очевидцы раскрыли подробности гибели двух студентов на Сахалине
Очевидцы раскрыли подробности гибели двух студентов на Сахалине
Соседи двух студентов, найденных накануне мертвыми в одном из общежитий СахГУ, рассказали местному изданию РИА "Сахалин-Курилы" подробности случившегося. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T07:02
2021-03-26T10:06
валерий лимаренко
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Соседи двух студентов, найденных накануне мертвыми в одном из общежитий СахГУ, рассказали местному изданию РИА "Сахалин-Курилы" подробности случившегося.Тела двоих студентов 18 и 19 лет обнаружили в пятницу утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку проводит прокуратура. По одной из версий, молодые люди погибли из-за удара током от неисправного электротитана.По словам очевидцев происшествия, накануне вечером жильцы общежития услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых, где в тот момент находился постоялец. Двое молодых людей, выломав дверь, вошли внутрь, а когда один из них попытался закрыть включенный кран, его ударило током. "Ударило так сильно, что его откинуло и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим", — пояснила одна из студенток.Как рассказала другая девушка, проблемы с электрикой (в частности, с водонагревателями) случались и раньше. Однако, по ее словам, в администрации общежития на жалобы студентов отвечали "ничего страшного".Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее сообщил, что после инцидента в социальных учреждениях региона проверят работу всего электрического оборудования.
https://ria.ru/20210325/vertolet-1602897636.html
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валерий лимаренко, сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Очевидцы раскрыли подробности гибели двух студентов на Сахалине

07:02 26.03.2021 (обновлено: 10:06 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Соседи двух студентов, найденных накануне мертвыми в одном из общежитий СахГУ, рассказали местному изданию РИА "Сахалин-Курилы" подробности случившегося.
Тела двоих студентов 18 и 19 лет обнаружили в пятницу утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку проводит прокуратура. По одной из версий, молодые люди погибли из-за удара током от неисправного электротитана.
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По словам очевидцев происшествия, накануне вечером жильцы общежития услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых, где в тот момент находился постоялец. Двое молодых людей, выломав дверь, вошли внутрь, а когда один из них попытался закрыть включенный кран, его ударило током.
"Ударило так сильно, что его откинуло и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим", — пояснила одна из студенток.
Как рассказала другая девушка, проблемы с электрикой (в частности, с водонагревателями) случались и раньше. Однако, по ее словам, в администрации общежития на жалобы студентов отвечали "ничего страшного".
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее сообщил, что после инцидента в социальных учреждениях региона проверят работу всего электрического оборудования.
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