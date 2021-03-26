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Грузинской оппозиции посоветовали избегать Саакашвили "как прокаженного"
Грузинской оппозиции посоветовали избегать Саакашвили "как прокаженного"
Член правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", депутат парламента Созар Субари призвал оппозицию избегать экс-президента Михаила Саакашвили и не допустить... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:56
2021-03-26T14:56
созар субари
михаил саакашвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 26 мар - РИА Новости. Член правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", депутат парламента Созар Субари призвал оппозицию избегать экс-президента Михаила Саакашвили и не допустить его участия в политических вопросах, тогда, по его мнению, диалог власти и оппозиции пройдет спокойно.Ранее депутат Европарламента Андрюс Кубилюс выразил мнение, что в переговорах для выхода из политического кризиса в Грузии должны принять участие основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и основатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение", бывший президент Саакашвили.Грузия не первый месяц находится в политическом кризисе, который вызван отказом оппозиционеров от парламентских мандатов. Они не признают итоги прошедших выборов и требуют нового голосования. В список требований оппозиции также входит освобождение тех, кого они считают политзаключенными, в том числе недавно арестованного председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Между властями и оппозицией ведутся переговоры для выхода из ситуации.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, заняв пост губернатора Одесской области, а перед этим получив гражданство Украины. Однако уже в ноябре 2016 года он был уволен: как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. Политик назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ.
https://ria.ru/20210318/saakashvili-1601796341.html
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созар субари, михаил саакашвили, грузия, в мире

Грузинской оппозиции посоветовали избегать Саакашвили "как прокаженного"

14:56 26.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 26 мар - РИА Новости. Член правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", депутат парламента Созар Субари призвал оппозицию избегать экс-президента Михаила Саакашвили и не допустить его участия в политических вопросах, тогда, по его мнению, диалог власти и оппозиции пройдет спокойно.
Ранее депутат Европарламента Андрюс Кубилюс выразил мнение, что в переговорах для выхода из политического кризиса в Грузии должны принять участие основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и основатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение", бывший президент Саакашвили.
"Я не соглашусь с Кубилюсом, когда он говорит о якобы неформальном правлении Бидзины Иванишвили. Он был председателем партии, он ушел из политики, хотите верьте, хотите нет... Михаил Саакашвили ни во что не вмешается, он не гражданин Грузии, он был осужден по многим делам. Я не знаю, как на Украине пойдут его дела. У меня будет единственный призыв и совет грузинской оппозиции: избегать его как прокаженного и не находиться под его влиянием. В этом случае переговорный процесс пойдет спокойно, конструктивно, а результатом станет приход оппозиции в парламент", - заявил Субари журналистам.
Грузия не первый месяц находится в политическом кризисе, который вызван отказом оппозиционеров от парламентских мандатов. Они не признают итоги прошедших выборов и требуют нового голосования. В список требований оппозиции также входит освобождение тех, кого они считают политзаключенными, в том числе недавно арестованного председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Между властями и оппозицией ведутся переговоры для выхода из ситуации.
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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, заняв пост губернатора Одесской области, а перед этим получив гражданство Украины. Однако уже в ноябре 2016 года он был уволен: как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. Политик назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ.
 
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